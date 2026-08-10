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«Ростелеком» оснастил падел-клуб на Уктусе телекоммуникационной инфраструктурой

«Ростелеком» подключил высокоскоростной интернет в спортивном клубе «Падел Уктус» в Екатеринбурге. Специалисты провайдера проложили выделенную линию связи и обеспечили стабильное соединение для персонала объекта, а также организовали Wi-Fi для посетителей. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Падел — гибрид тенниса и сквоша, где участвуют две команды по два игрока. Этот вид спорта стремительно набирает популярность в Свердловской области, как и по всей России.

Еще одним важным цифровым решением стало подсоединение камер к облачному видеонаблюдению через уникальную отечественную технологию «Ростелекома» — VMSBox. Интеграция в платформу позволяет заказчику управлять устройствами через специальное приложение и экономит средства, поскольку нет необходимости закупать дополнительное оборудование.

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Николай Мелешкин, коммерческий директор ИТ-платформы Padel Universal, директор клуба «Падел Уктус»: «Падел доступен для людей всех возрастов и уровней подготовки, что делает его идеальным для популяризации здорового образа жизни. Высокоскоростной интернет от "Ростелекома" и видеонаблюдение позволили нам не только улучшить качество обслуживания, но и вывести тренировочный процесс на новый уровень. Теперь наши гости могут анализировать свои игры благодаря записям с камер».

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком»: «Оснащение спортклуба облачным видеонаблюдением — это не просто шаг к безопасности, а часть большого тренда на цифровизацию городской инфраструктуры. У "Ростелекома" в Свердловской области почти тысяча бизнес‑партнеров, которые доверяют защиту своих объектов нашим камерам — и это лучшая оценка надежности сервиса. Мы помогаем клиентам чувствовать себя уверенно: видеть обстановку, контролировать ее и действовать без лишних рисков».

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