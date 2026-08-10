РНПК автоматизировала требования МСФО 17 с «Синтегро консалтинг»

РНПК автоматизировала требования МСФО 17 с «Синтегро консалтинг». Для автоматизации расчетов и формирования проводок в соответствии со стандартом в компании используют «Калькулятор МСФО 17». Программа позволяет осуществлять определенные стандартом расчеты в отношении страховых обязательств и расшифровок их изменения в отчетном периоде, формирование и выгрузку бухгалтерских проводок, а также примечаний к бухгалтерской отчетности. Об этом CNews сообщили представители «Синтегро консалтинг».

МСФО 17: без автоматизации не обойтись

Как отмечает Игорь Галахов, начальник отдела расчета резервов и актуарных расчетов РНПК, ряд показателей МСФО 17 достаточно специфичен, и взять их, не рассчитывая специально, просто неоткуда.

При этом, по словам Галахова, теоретически для расчетов можно доработать используемые ПО, но это сложно, требует времени и ресурсов. В РНПК было принято решение использовать для реализации стандартизированных расчетов внешние ресурсы и осуществлять их с применением Калькулятора МСФО 17.

Сначала — выработать единый подход

Новизна нормативных актов может вызывать разночтения. В части МСФО 17 команды совместно — и с помощью разъяснений Центрального Банка — формировали единое мнение о методологии расчетов, необходимых данных и взаимном влиянии показателей.

Отдельное внимание уделяли обогащению и подготовке исторических данных для расчета входящих остатков. Эксперты РНПК со своей стороны анализировали и корректировали данные в учетных системах, а затем совместно с экспертами «Синтегро консалтинг» сверяли результаты расчетов.

«Калькулятор МСФО 17» соответствует ожиданиям пользователей В РНПК

Калькулятор МСФО 17 установлен на ОС Linux. Интегрирован с актуарным модулем. Из него он забирает данные опер. учета и актуарных расчетов. Автоматически проводит стандартизированные расчеты по упрощенной модели. На основе расчетов формирует проводки, которые загружаются в бухгалтерскую систему. Автоматически формирует примечания к отчетности.

Пользователи отмечают, что «Калькулятор МСФО 17» продолжает развиваться в части функционала и удобства работы пользователей. А благодаря росту уровня автоматизации, у пользователей освобождается время на улучшение качества входящих данных.