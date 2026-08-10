На Ставрополье создан научно-исследовательский центр судебных экспертиз в АПК

В Ставропольском крае начал работу Научно-исследовательский центр судебных экспертиз — специализированная организация, ориентированная на потребности агропромышленного комплекса и процессуальных лиц. Об этом CNews сообщили представители СтГАУ.

Экспертные исследования проводятся на научной базе СтГАУ — центр объединяет научный потенциал Ставропольского государственного аграрного университета, лабораторную базу вуза и опыт ученых в проведения сложных экспертных исследований для судов, органов дознания и следствия, а также сельхозтоваропроизводителей региона.

Среди основных направлений работы центра — судебно-почвоведческая экспертиза, криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий, а также судебно-биологическая, судебно-экологическая, судебно-компьютерно-техническая, судебно-экономическая и экспертиза электробытовой техники. Проводимые центром исследования позволяют быстро и достоверно установить принадлежность и состояние почв, определить принадлежность, вид и марку горюче-смазочных материалов, идентифицировать растительные и животные объекты, оценить негативное воздействие на окружающую среду и стоимость ее восстановления, провести анализ финансово-хозяйственной деятельности, изучить цифровую информацию, а также определить причины дефектов и остаточную стоимость бытовой техники.

Для проведения исследований центр использует научно-лабораторные центры СтГАУ, созданные в рамках федеральных проектов и государственных программ, в том числе программы «Приоритет-2030». В работе задействованы Центр органического земледелия, Центр цифрового растениеводства, научно-производственный центр агробиотехнологий, орнитологический центр, научно-диагностический и лечебный ветеринарный центр. Также используются лаборатории горюче-смазочных материалов и систем питания автотракторных двигателей, агрохимического анализа, ПЦР-диагностики, молекулярно-генетической экспертизы, научно-исследовательская лаборатория больших данных, искусственного интеллекта и интернета вещей. Приборная база включает в себя современные хроматографы, спектрофотометры, спектрометры, анализаторы и другое высокоточное аналитическое оборудование.

«Создание научно-исследовательского центра судебных экспертиз» на базе СтГАУ — продолжение масштабной работы по развитию научного потенциала. Мы объединяем аграрную науку, современное оборудование и высокую квалификацию наших ученых и экспертов, чтобы предоставлять объективные, достоверные и востребованные экспертные заключения. Такой инструмент особенно важен для защиты интересов сельскохозяйственных предприятий региона», — сказал ректор СтГАУ Владимир Ситников.

Деятельность центра осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31.05.2001 № 73-ФЗ. Центр имеет свидетельство о членстве в системе «СУДЭКС» № 9340 от 28.04.2026, а каждый эксперт прошел обучение и имеет сертификат соответствия требованиям стандарта СТО-НСЭ-2016.