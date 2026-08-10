«Информтехника» поднялась на 17 позиций в рейтинге крупнейших ИТ-разработчиков России по версии CNews

Компания «Информтехника и Связь», российский производитель доверенных систем связи «МиниКом», входящая в группу компаний «Информтехника», заняла 16 место в рейтинге 100 ведущих российских разработчиков программного и аппаратного обеспечения, подготовленном аналитическим агентством CNews Analytics. Рейтинг составлен на основе финансовых показателей российских ИКТ-производителей за 2025 г. По сравнению с предыдущим периодом «Информтехника и Связь» поднялась на 17 позиций.

Выручка компании от продажи продуктов собственной разработки в 2025 г. составила 6933 млн руб. Показатель охватывает весь продуктовый портфель отечественных систем связи «МиниКом» — от корпоративных АТС и мессенджера до систем цифровой радиосвязи.

Иван Горбачев, руководитель направления унифицированные коммуникации группы компаний Информтехника: «В течение года «Информтехника» системно наращивала функциональность выпускаемых продуктов, улучшая пользовательский опыт, устойчивость и совместимость решений. Нам удалось укрепить позиции в нише критически важных систем связи, от которых зависит непрерывность работы всего предприятия».