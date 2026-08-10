Билайн запустил решение, избавляющее одной кнопкой от массовых рекламных звонков

Клиенты Билайна теперь могут перевести массовые рекламные звонки на голосового ассистента. Подключить решение можно одной кнопкой в мобильном приложении оператора (12+).

Маркетинговые обзвоны остаются одной из самых раздражающих форм взаимодействия различных компаний с клиентами. За годы использования одного номера телефона человек оставляет его десяткам организаций — банкам, магазинам, клиникам, службам доставки, программам лояльности и другим сервисам. Многие предложения со временем теряют актуальность, однако звонки продолжают поступать.

Билайн по умолчанию защищает клиентов от спама и мошенников. И новое решение стало следующим этапом развития этой заботы. Клиенты Билайна теперь могут легко избавить себя от навязчивых рекламных звонков даже от компаний, которым ранее сами оставляли свой номер телефона или давали согласие на получение маркетинговых коммуникаций. Такие звонки являются законными, поэтому не относятся к спаму или мошенничеству и не попадают под блокировку сервисами защиты.

В отличие от механизма полного отказа от массовых автоматизированных вызовов решение Билайна предлагает более гибкий подход: пользователь не отвлекается на рекламные звонки в момент их поступления, но при этом сохраняет возможность посмотреть в мобильном приложении и послушать, кто и зачем звонит. После активации такие вызовы автоматически принимает голосовой ассистент, а пользователь в любое удобное время может ознакомиться с ними в мобильном приложении

«Сегодня клиенты хотят не просто сократить количество нежелательных звонков, а самостоятельно управлять тем, как компании связываются с ними. Одним важно полностью отказаться от подобных коммуникаций, другие не хотят пропустить действительно полезную информацию. Поэтому мы создали решение, берущее на себя рутинную обработку массовых рекламных звонков. Так у пользователя появляется возможность самостоятельно решить, какие коммуникации заслуживают его внимания», — отметил заместитель гендиректора Билайна Олег Решетин.

При переносе номера в Билайн решение предоставляется бесплатно. Для действующих и клиентов с новым номером в Билайне стоимость услуги составляет 100 рублей. Она действует в течение двух месяцев. Управлять услугой можно в мобильном приложении Билайн.

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