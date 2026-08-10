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Автомобилисты смогут оплачивать городские парковки через приложения «Яндекс Go» и «Заправки»

Теперь автомобилисты могут оплачивать городские парковки в 15 городах России через «Яндекс Go» и «Заправки». Компания добавила новую функцию в приложения, где собраны необходимые для поездок на машине сервисы. Это поможет водителям быстрее оплачивать парковку, не тратя время на поиски паркомата или скачивание отдельных приложений. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Оплатить парковочное место можно в разделе «Парковки». В приложении «Заправки» он находится на главной странице, а в «Яндекс Go» — внутри сервиса «Заправки». Парковочные зоны отмечены разными цветами в зависимости от цены. Так водитель сразу видит стоимость и может выбрать подходящее место. Затем останется указать госномер автомобиля, длительность стоянки и оплатить картой, которая уже привязана в приложении. При необходимости, парковку можно продлить или, наоборот, завершить досрочно также в самих приложениях.

Оплачивать парковки в «Яндекс Go» и «Заправках» уже можно в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Сочи, Туле и Уфе. Позже такая возможность появится и в «Яндекс Про».

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