60% россиян положительно относятся к контенту, созданному ИИ – опрос «Литрес» и Magram MR

Книжный сервис «Литрес» и агентство маркетинговых и социологических исследований Magram MR опросили более 1100 россиян об их отношении к книгам, музыке, фильмам и изображениям, полностью или частично созданным с помощью искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Magram MR.

Больше половины респондентов относятся к творческим произведениям, созданным с помощью искусственного интеллекта, полностью или скорее положительно. При этом каждый второй готов заплатить больше за аналогичное произведение, созданное человеком. Одновременно «Литрес» фиксирует рост спроса на контент, созданный digital-авторами с применением ИИ: в январе-июле 2026 г. продажи таких книг выросли в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

Почти каждый третий россиянин считает ИИ новым этапом развития творчества

Больше половины респондентов (60%) относятся к творческим произведениям, созданным с помощью искусственного интеллекта, полностью или скорее положительно. Почти каждый третий (31%) считает нейросети новым этапом развития творчества.

Наиболее лояльна к ИИ-контенту молодежь: среди респондентов 18–24 лет положительно к нему относятся 81%. Самый низкий, но также преимущественно позитивный показатель – у россиян старше 55 лет (55%). Чаще всего негативное отношение к ИИ-контенту встречается среди респондентов старше 45 лет (34%). Женщины в целом относятся к произведениям, созданным с участием нейросетей, несколько лояльнее мужчин (62% против 59%).

Среди федеральных округов по положительному отношению лидируют Южный (70%), Уральский (65%), Северный и Москва (по 60%). Северо-Кавказский федеральный округ возглавил топ округов с высокой долей негативно настроенных к творческим способностям ИИ респондентов (29%).

Россияне готовы платить больше за произведения, созданные человеком

Несмотря на высокий уровень принятия ИИ-контента, половина россиян готова заплатить больше за аналогичное произведение, созданное человеком. Наиболее высоко авторский труд ценит молодежь: среди респондентов 18–24 лет 72% готовы переплатить за произведение человека, причем 40% – значительно больше.

Не готовы переплачивать за контент, созданный человеком, 37% участников исследования. Чаще всего такого мнения придерживаются респонденты 45–54 лет (48%). Среди федеральных округов больше всего тех, кто не видит смысла переплачивать, проживает в Дальневосточном федеральном округе (41%), а наиболее высокая готовность платить больше за произведения человека зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе (65%), Москве (57%) и Приволжском федеральном округе (51%).

«Литрес» фиксирует рост спроса на ИИ-контент

«Литрес» также проанализировал спрос на контент, созданный digital-авторами с применением искусственного интеллекта. Для анализа были отобраны 100 авторов с наибольшим количеством публикаций за последние полгода (не менее 150 книг без учета черновиков – публикации контента по главам). В январе-июле 2026 г. выручка от продаж их произведений выросла в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и превысила 5 млн руб.

Растет и спрос на книги, озвученные с помощью ИИ. В первом полугодии 2026 г. выручка от их продаж увеличилась на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и превысила 22 млн руб. (по всем моделям монетизации).

Методология: онлайн-опрос (CAWI) проведен в июле 2026 г., выборка – более 1100 респондентов старше 18 лет.