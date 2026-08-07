«МегаФон»: новгородцы все чаще ищут любовь онлайн

Жители Новгородской области стали значительно активнее использовать цифровые сервисы для знакомств. По данным аналитиков «МегаФона», в 2026 г. потребление мобильного интернет-трафика на дейтинг-платформах в регионе выросло на 105% по сравнению с 2025 г. — то есть более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Анализ обезличенных данных абонентов показан, что новгородцы договариваются о встречах заранее, накануне выходных. Самыми активными днями для знакомств в сети стал четверг, в этот день активность пользователей на дейтинг-ресурсах превышает средний показатель на 12%.

Лидерство по популярности среди новгородцев в 2026 г. удерживает портал Mamba — потребление интернет-трафика в этом сервисе составило более 60%. Вторую строчку рейтинга занимает Loveplanet (27%), а замыкает тройку лидеров сервис знакомств Teamo (10%). При этом открытием года для новгородцев можно назвать приложение Twinby, интерес новгородцев к этому сервису за год вырос в 40 раз.

Среди регионов Северо-Запада наибольший объем трафика к дейтинг-приложениям продемонстрировал Санкт-Петербург с Ленинградской областью. Затем в списке следуют Калининградская, Вологодская и Мурманская области, а также Карелия.

«Мы видим по большим данным, как цифровые сервисы все чаще помогают людям выстраивать личные отношения. Вместе с тем при знакомствах в Сети важно придерживаться базовых правил безопасности: соблюдать дистанцию и не спешить делиться личными контактами с новыми собеседниками. Для комфортного дейтинга новгородцам доступен «дополнительный номер» «МегаФона», который позволяет разделить потоки общения, выделив для знакомств отдельный номер. Такой способ помогает без приобретения еще одной сим-карты избегать нежелательного внимания и облегчает контроль ситуации», — отметила директор «МегаФона» в Новгородской области Екатерина Орлова.