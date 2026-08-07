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«МегаФон»: главными ценителями онлайн-кино в Тульской области стали мужчины от 30 до 40 лет

Жители Тульской области всё чаще увлекаются просмотром новинок в онлайн-кинотеатрах. Трафик на популярные платформы с фильмами и сериалами увеличился с начала года на 16%, что зафиксировали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов.

Согласно данным собственного сервиса оператора «МегаКино», который объединяет несколько онлайн‑кинотеатров в одном пакете, в Тульской области главными ценителями такого досуга стали мужчины в возрасте от 30 до 40 лет.

Пиковый объём трафика к онлайн-кинотеатрам приходится на субботние дни, когда зрители, как правило, тратят на просмотр контента на 17% больше трафика, чем в будни. При этом наблюдается чёткая динамика снижения активности в четверг и пятницу, что свидетельствует о формировании устойчивого паттерна потребления, приуроченного к началу уикенда.

География популярности онлайн-кино выходит далеко за пределы Москвы и Санкт‑Петербурга: в числе лидеров по общему объёму трафика в Центральном федеральном округе Тверь, Рязань, Калуга и Ярославль. Тульская область в этом списке находится на десятом месте.

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«В кругу цифровых привычек туляков онлайн-кинотеатры уже закрепились довольно прочно, и это показывают наши большие данные. Мы со своей стороны поддерживаем этот интерес на техническом уровне и последовательно модернизируем сеть, чтобы любимыми фильмами можно было наслаждаться в лучшем качестве без задержек и прерываний», — отметил директор «МегаФона» в Туле Александр Шиленков.

С начала года оператор провёл более 170 мероприятий по расширению покрытия и улучшению качества связи в разных городах и районах региона. Цифровые изменения коснулись как областного центра, так и населённых пунктов Щёкинского, Киреевского, Суворовского, Новомосковского и других районов.

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