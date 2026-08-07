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Малый бизнес рискует темпами роста, выбирая вместо комплексного решения отдельные сервисы для автоматизации процессов

100 сотрудников — пик нагрузки на ИТ-бюджет: отдельные сервисы для автоматизации бизнеса обходятся в 24 раза дороже, чем комплексное решение.

Согласно исследованию iKS-Consulting, в котором сравнивались сценарии приобретения сервисов для совместной работы и автоматизации бизнеса, переломный момент наступает при переходе компании через рубеж 100 сотрудников. На этом этапе компания использует стандартный набор ИТ-инструментов: CRM-систему, сервис видеоконференций и мессенджер, планировщик задач, конструктор сайтов, инструмент для email-рассылок и система кадрового электронного документооборота.

По подсчетам экспертов при переходе от 50 к 100 сотрудникам расходы на набор разрозненных сервисов растут втрое — с 942 тыс. до 2,87 млн руб. в год. Новых программ при этом не появляется: растут в цене лицензии, а не функции. Платформа «все в одном» за тот же переход дорожает ровно вдвое — с 58 тыс. до 117 тыс. руб. В итоге на отметке 100 сотрудников разрыв между двумя способами покупки достигает 24 раз — это пиковое значение за всю шкалу исследования. Дальше кратность снижается, но абсолютная переплата продолжает расти.

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Помимо прямых затрат такой подход влечет за собой еще и операционные расходы, связанные с обучением персонала, интеграциями и администрированием систем. Авторы исследования отмечают, что комплексные платформы могут сокращать количество используемых ИТ-решения и дополнительные затраты на них.

Для малого бизнеса, который активно растет и приближается к рубежу 100 сотрудников, выбор комплексного решения на ранних этапах позволяет избежать резкого скачка ИТ-расходов. Чем раньше компания выбирает единую платформу, тем меньше ее ИТ-бюджет сдерживает рост бизнеса.

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