ivideon и Skynet привлекают инвестиции для развития облачной платформы видеонаблюдения Vizor в Кыргызстане

ivideon, российский разработчик технологий облачного видеонаблюдения и видеоаналитики и Skynet, кыргызский интернет-провайдер, подписали соглашение о запуске инвестиционного проекта по развитию, продвижению и масштабированию облачного сервиса видеонаблюдения Vizor в Кыргызской Республике. Об этом CNews сообщили представители ivideon.

Vizor — облачная платформа видеонаблюдения и видеоаналитики, предназначенная для работы с IP-камерами, DVR и NVR, с поддержкой облачного и локального хранения архива, умных оповещений, многолокационного доступа и функций видеоаналитики — была запущена Skynet совместно с ivideon в результате стратегического сотрудничества между компаниями.

Инвестиционный проект по дальнейшему развитию платформы видеонаблюдения нацелен на развитие рынка интеллектуального сервиса видеонаблюдения в сфере цифровой безопасности и ИТ, в том числе для малого и среднего бизнеса, ПВЗ маркетплейсов. Соглашение предусматривает совместную проработку сроков реализации, объема и источников инвестиций. Стороны также намерены содействовать привлечению инвесторов, экспертов, финансовых институтов и других участников, необходимых для успешной реализации проекта.

«Подписание соглашения со Skynet — это важный шаг в продолжении развития экосистемы облачного видеонаблюдения Vizor в Кыргызстане. Мы видим значительный потенциал для масштабирования сервиса и создания современной цифровой инфраструктуры для бизнеса. Такое партнерство объединяет технологическую экспертизу ivideon и знание местного контекста со стороны Skynet», — сказал Заур Абуталимов, генеральный директор ivideon.

«Партнерство Skynet и ivideon — пример того, как локальная экспертиза и международные технологии усиливают друг друга. Skynet, за десять лет выросший из регионального стартапа в одного из ведущих провайдеров Кыргызстана, обеспечивает партнёрству понимание местного рынка, готовую абонентскую базу и развитую сетевую инфраструктуру по всей стране. Ivideon, в свою очередь, привносит десятилетний опыт разработки облачных решений для видеонаблюдения и видеоаналитики, проверенный на 6 млн пользователей по всему миру, — сказал Руслан Егоров, генеральный директор Skynet. — Совместный проект по развитию платформы Vizor позволяет вывести на киргизский рынок технологию и сделать ее доступной для малого и среднего бизнеса — от локальных магазинов до пунктов выдачи маркетплейсов».

«Кыргызстан — один из приоритетных для нас рынков в регионе: экономика растет, а запрос на видеонаблюдение смещается от простой записи к сервису с аналитикой. Соглашение со Skynet переводит наше сотрудничество из формата запуска продукта в полноценный инвестиционный проект, — сказал Владимир Гваришвили, коммерческий директор ivideon, — Основной спрос мы видим в малом и среднем бизнесе и в пунктах выдачи маркетплейсов — там, где владельцу нужно контролировать несколько точек розничнго бизнеса».