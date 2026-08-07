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«ББР Банк» перешел на российские сертификаты безопасности

«ББР Банк» объявил о завершении перехода на отечественные сертификаты Минцифры России. Теперь наши онлайн-сервисы работают на корневых сертификатах Национального удостоверяющего центра.

Переход на новые сертификаты никак не влияет на вход в мобильное приложение. Также банк никогда не попросит пароль, PIN-код, код из SMS или данные карты для установки сертификата. Устанавливать их нужно только через официальную страницу портала «Госуслуги». Ни в коем случае не скачивайте файлы по ссылкам из писем, сообщений в мессенджерах или от неизвестных отправителей.

Если установка вызвала вопросы, достаточно позвонить в единый контактный центр «ББР Банка».

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