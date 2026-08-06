Разделы

ПО Внедрения
|

Служба такси «Вай Такси» перешла на ПО «Такси-Мастер»

Служба такси в Чеченской Республики «Вай Такси» перешла на программный комплекс «Такси-Мастер» компании БИТ «Мастер». Об этом CNews сообщили представители БИТ «Мастер».

Ранее компания использовала другое программное обеспечение для такси, которое, по словам представителя службы, перестало справляться с растущим объемом заказов, распределением водителей и приемом звонков. Также отсутствовала необходимая аналитика — статистика заказов, выполненных поездок, отказов, жалоб и звонков.

«В нашей ситуации нельзя было останавливать службу. Важна была стабильность и техподдержка, настройки», — сказал ИT-директор службы Мухамед Мехтиев.

При выборе новой программы для такси основными требованиями стали стабильность работы, гибкие настройки распределения заказов, отображение местоположения водителей и аналитика. Эти задачи, по оценке компании, закрывал в полном объеме «Такси-Мастер».

Переход осуществлялся параллельно со старой системой. Совместно с командой «Такси-Мастер» был разработан план внедрения, включавший настройку рабочих мест, параметров системы, обучение операторов и водителей. Техническая поддержка работала практически круглосуточно. Переход прошел без серьезных сбоев.

После запуска на новой платформе парк водителей, по данным «Вай Такси», вырос примерно на тысячу человек. Увеличилось и количество клиентов — рост отражается в ежедневной статистике. Востребованной оказалась аналитика: ключевые показатели теперь доступны в системе.

Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры
Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры

Водители отмечают удобство приложения: на главном экране отображаются адрес подачи, назначения, комментарии и атрибуты заказа. Клиенты положительно оценивают возможность видеть местоположение водителя и время подачи на карте в режиме реального времени. Развивается направление доставки.

«Мы ожидаем большего. И в этом нам БИТ “Мастер“, естественно, помогает», — сказал Мухамед Мехтиев.

«Такси-Мастер» — программное обеспечение для такси и таксопарков. Оно включает инструменты диспетчеризации заказов, аналитики поездок, мобильные приложения для пассажиров и водителей. Продукт включен в реестр российского ПО.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

Softline потратил 340 миллионов на покупку бывшего консалтингового подразделения KPMG

Сергей Ступин, «Оптимакрос»: Большинство проектов, называемых IBP, на самом деле таковыми не являются

Wildberries бросает вызов Telegram и WhatsApp. У нее будет собственный мессенджер

Что нужно для автоматизации обслуживания зданий в госсекторе

Российский хирургический комплекс с УЗИ и радиоволновым ножом готовят для военно-полевой медицины

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще