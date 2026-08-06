Служба такси «Вай Такси» перешла на ПО «Такси-Мастер»

Служба такси в Чеченской Республики «Вай Такси» перешла на программный комплекс «Такси-Мастер» компании БИТ «Мастер». Об этом CNews сообщили представители БИТ «Мастер».

Ранее компания использовала другое программное обеспечение для такси, которое, по словам представителя службы, перестало справляться с растущим объемом заказов, распределением водителей и приемом звонков. Также отсутствовала необходимая аналитика — статистика заказов, выполненных поездок, отказов, жалоб и звонков.

«В нашей ситуации нельзя было останавливать службу. Важна была стабильность и техподдержка, настройки», — сказал ИT-директор службы Мухамед Мехтиев.

При выборе новой программы для такси основными требованиями стали стабильность работы, гибкие настройки распределения заказов, отображение местоположения водителей и аналитика. Эти задачи, по оценке компании, закрывал в полном объеме «Такси-Мастер».

Переход осуществлялся параллельно со старой системой. Совместно с командой «Такси-Мастер» был разработан план внедрения, включавший настройку рабочих мест, параметров системы, обучение операторов и водителей. Техническая поддержка работала практически круглосуточно. Переход прошел без серьезных сбоев.

После запуска на новой платформе парк водителей, по данным «Вай Такси», вырос примерно на тысячу человек. Увеличилось и количество клиентов — рост отражается в ежедневной статистике. Востребованной оказалась аналитика: ключевые показатели теперь доступны в системе.

Водители отмечают удобство приложения: на главном экране отображаются адрес подачи, назначения, комментарии и атрибуты заказа. Клиенты положительно оценивают возможность видеть местоположение водителя и время подачи на карте в режиме реального времени. Развивается направление доставки.

«Мы ожидаем большего. И в этом нам БИТ “Мастер“, естественно, помогает», — сказал Мухамед Мехтиев.

«Такси-Мастер» — программное обеспечение для такси и таксопарков. Оно включает инструменты диспетчеризации заказов, аналитики поездок, мобильные приложения для пассажиров и водителей. Продукт включен в реестр российского ПО.