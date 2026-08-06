restore: российские пользователи устройств Apple не готовы уходить из экосистемы, но все чаще рассматривают Android как второе устройство

Более половины опрошенных брендом владельцев iPhone не планируют отказываться от Apple, но 59% заинтересованы в приобретении дополнительного смартфона на Android. Такие данные приводит сеть restore: по результатам опросов клиентов, проведенных в июле 2026 г. Об этом CNews сообщили представители restore:.

Основная причина тренда — поиск альтернативных сценариев использования смартфонов на фоне сохраняющихся ограничений сервисов компании Apple, при этом привязанность к экосистеме Apple остается ключевым фактором лояльности.

Чтобы оценить влияние текущих ограничений сервисов Apple на потребительское поведение, команда бренда restore: провела опросы своих лояльных клиентов. В исследовании приняли участие посетители розничных магазинов, клиенты, получившие e-mail-рассылку или обратившиеся в колл-центр, а также подписчики социальных сетей.

Ключевые выводы по результатам опроса клиентов

Экосистема Apple остается главным фактором удержания. 76,8% респондентов не готовы менять iPhone на другое устройство из-за экосистемы. 67% оценивают свою зависимость от нее на 8–10 баллов из 10. Привычка (59%) и нежелание терять связность устройств (63%) продолжают сдерживать переход на другие платформы.

Ограничения сервисов фиксируются, но воспринимаются как управляемые. С теми или иными ограничениями сталкивались 72% опрошенных. Наиболее частые проблемы — недоступность части сервисов (67,8%) и невозможность оплаты приложений и подписок (62,2%). При этом только 29,9% оценили влияние ограничений на повседневное использование как сильное, половина (50,2%) готова отказаться от части функций ради стабильного доступа.

Гибридный сценарий набирает популярность. 59% респондентов выразили интерес к приобретению дополнительного устройства на Android. 51,6% допускают временное использование двух смартфонов одновременно — iPhone и устройство на Android. При этом классический переход «раз и навсегда» выбирают лишь 18% опрошенных.

Спрос на осенние новинки Apple сохраняется. Несмотря на дискуссии об ограничениях, традиционный осенний всплеск интереса к новым моделям iPhone останется устойчивым. По оценкам restore:, в период с сентября по декабрь на долю Apple приходится до 40% всех продаж смартфонов в сети.

«Мы видим, что пользователи Apple не готовы разрывать связь с экосистемой. Это подтверждается и количеством заказов на устройства, и глубиной вовлеченности в сервисы. При этом параллельно формируется запрос на гибкость: люди хотят иметь выбор сценариев. Все больше клиентов рассматривают Android-смартфон как дополнительный инструмент — для рабочих задач, поездок или специфических приложений. restore: как мультибрендовая сеть готов предложить решения под оба сценария, — отметил глава дивизиона потребительской электроники Inventive Retail Group (restore:, Galaxystore) Роман Роменский. — В первом полугодии 2026 г. продажи смартфонов HUAWEI в restore: выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а продажи смартфонов Samsung показывают рост в 2,9 раз».

По данным внутреннего мониторинга поисковых запросов за период с марта по июль 2026 г., запросы о сравнении iOS и Android увеличиваются: например, «Apple или Samsung» — частотность запроса выросла на 53%, «как перейти с iPhone на Android» — прирост запросов +81%, «что лучше iOS или Android» — общий рост +29% за последние шесть месяцев.

Таким образом, поисковая активность подтверждает тренд: пользователи не отказываются от Apple, но активно исследуют альтернативы, сравнивают характеристики, читают обзоры и ищут способы комфортного перехода или параллельного использования.