Регулирование ИИ в науке: ожидания ученых и организаций (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе опросов ученых и руководителей организаций сферы науки изучил, какую роль они отводят государству в поддержке ИИ и какую именно помощь ожидают. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Эмпирической базой для анализа послужили результаты двух онлайн-опросов: 1) руководителей государственных вузов и НИИ (май–июнь 2026, N=424 организации, из них 250 — вузы, 174 — НИИ); 2) российских ученых (май 2026, N=1209 респондентов, из них 769 работают в вузах, 318 — в НИИ, 122 совмещают работу в организациях обоих типов).

Главные выводы

Более двух третей опрошенных ученых (67%) и руководителей организаций сферы науки (72%) считают, что государство должно прежде всего создавать благоприятные условия для применения ИИ в исследованиях.

Столь же согласованны позиции респондентов в отношении жестких мер, таких как ограничения на использование ИИ в науке, введение целевых показателей в данной сфере и мониторинг их достижения. Эти меры не поддерживают около 70% ученых и 60% руководителей организаций.

Относительно допустимых форм госрегулирования ИИ в науке у академического сообщества нет единой позиции. Невмешательство государства в выбор технологий и способы их применения поддерживают 58% ученых и 36% руководителей организаций. В то же время около 40% опрошенных в обеих группах выступают за более активное участие государства, в том числе за контроль в этой сфере. Расхождение может отражать сохраняющуюся неопределенность относительно оптимальных механизмов госучастия в отсутствие единой стратегии ИИ-трансформации науки.

В целом респонденты в обеих группах ожидают положительного эффекта от перспективных мер поддержки, прежде всего направленных на расширение ресурсных возможностей научных организаций. Более 80% респондентов позитивно оценивают: централизованный доступ к вычислительным мощностям и целевое финансирование закупок оборудования для их расширения; поддержку междисциплинарных команд, объединяющих специалистов по ИИ и исследователей-предметников; оплату подписок на ИИ-сервисы для государственных вузов и НИИ; долгосрочное финансирование проектов с применением ИИ; создание репозиториев датасетов и ИИ-моделей.

Несколько сдержаннее респонденты оценивают институциональные меры — разработку единых стандартов качества датасетов и официальных рекомендаций по ответственному и корректному использованию ИИ. Тем не менее около 70% опрошенных ожидают, что и эти инициативы улучшат условия проведения исследований.

Неоднозначную реакцию вызывает только предложение создать систему оценки эффективности использования ИИ в научных исследованиях. Положительного эффекта от нее ожидают менее половины ученых и руководителей организаций. В то же время 29% ученых и 22% руководителей считают, что такая система, напротив, ухудшит условия выполнения исследований и разработок.

Резюме

Опросы ИСИЭЗ НИУ ВШЭ показывают, что академическое сообщество ожидает от государства прежде всего доступа к инфраструктуре, финансированию, сервисам и данным, но не жесткого контроля, ограничений и директивных показателей. Такая поддерживающая модель соответствует подходам стран — научных лидеров, принявших национальные стратегии ИИ-трансформации науки. Активное применение ИИ для повышения качества и эффективности исследований и разработок относится к приоритетам, закрепленным в Стратегии научно-технологического развития России.