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По итогам I полугодия 2026 года выручка финтех-группы «Свой» выросла на 17%, капитал — на 34%

Финтех-группа «Свой», объединяющая активы в сфере диджитал-банкинга, инвестиций, страхования, альтернативного онлайн-кредитования, управления проблемными активами, объявляет финансовые результаты холдинга и компаний группы за I полугодие 2026 г. Об этом CNews сообщили представители финтех-группы «Свой».

Операционные и финансовые результаты финтех-группы «Свой»

Ключевые показатели демонстрируют устойчивую восходящую динамику: выручка холдинга достигла 21,9 млрд руб. (+17% относительно I полугодия 2025 г.), EBITDA составила 7,7 млрд руб. (+16%), чистая прибыль увеличилась до 2 млрд руб. (+10%). Капитал группы вырос на 34% до 16,6 млрд руб. Средний показатель рентабельности капитала (ROE) с 2022 г. находится на уровне 44%, что подтверждает эффективность бизнес-модели. Активы финтех-группы за I полугодие 2026 г. выросли на 43% и превысили 74,8 млрд руб. Совокупный портфель финансовых требований группы вырос на 37% и превысил 290 млрд руб.

Достигнутые результаты доказывают правильность выбранной стратегии по объединению активов и ИT-инфраструктуры. Расходы на поддержание инфраструктуры бизнеса снизились более чем на 10% по отношению к выручке по сравнению с первым полу-годием 2025 г.

Также важным событием периода для группы стало приобретение 100% долей страховой компании «Кредит Европа Лайф», профинансированное полностью за счет собственных средств холдинга. Компания работает на рынке с 2007 г., имеет бессрочные лицензии на осуществление добровольного личного и имущественного страхования. Группа планирует сохранить текущие страховые продукты «Кредит Европа Лайф», одновременно запуская новые страховые решения для клиентов экосистемы «Свой».

«Свой Банк» продемонстрировал уверенный рост: чистый операционный доход составил 1,1 млрд руб. (+34%), кредитный портфель увеличился на 68% до 18,1 млрд руб. На данный момент активы банка составили треть всех активов группы.

Сильную положительную динамику показывают эквайринг и BaaS-направление, за счет развития которых доля комиссионных доходов увеличилась до 23%, а количество выпущенных prepaid карт превысило 1 млн шт.

Инвестиционная компания «Свой Капитал» нарастила портфель под управлением до 8 млрд руб. (+30%). Текущий портфель недвижимости составляет свыше 2 млрд руб. и насчитывает свыше 20 объектов, а реализованные проекты показали доходность на уровне 35% годовых.

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Сегмент альтернативного кредитования последовательно адаптируется к новым регуляторным и экономическим реалиям, меняя продуктовую линейку — новый продукт «кредитная линия» составил 46,4% кредитного портфеля. На фоне развития продуктовой линейки компания продолжает показывать стабильный рост выручки (+13%) и кредитного портфеля (+17%).

Группа продолжает активные инвестиции в дистресс-активы физлиц и юрлиц, нарастив общие ожидаемые сборы до 58,1 млрд руб. (+58%).

«Первое полугодие 2026 г. стало для группы «Свой» временем масштабных трансформаций и стратегических приобретений. Мы не просто наращиваем обороты — мы формируем полноценную финансовую экосистему, способную предложить клиенту все ключевые сервисы в одном пространстве. Мы завершили формирование единого ИТ-кластера «Свой Тех». Сегодня это около трехсот профессионалов, развивающих AI-экосистему группы: речевую аналитику, LLM-роботов для автоматизации клиентского сервиса и продвинутые модели кредитного скоринга. ИТ-расходы группы за 6 месяцев 2026 г. составили 632 млн руб. (3% от выручки группы), из которых 68% приходится на разработку нового функционала и 32% — на ИТ-поддержку. Как мы и говорили, мы теперь развиваемся как единая группа и уже выпустили дебютный выпуск ЦФА на уровне группы «Свой». Это только первый шаг на пути формирования группы как активного участника рынков капитала. Также важным событием стало приобретение 100% долей страховой компании «Кредит Европа Лайф». Мы приступаем к поэтапной интеграции страхового актива в структуру холдинга и ожидаем мощного синергетического эффекта — страхование станет естественным дополнением к банковским, инвестиционным и кредитным продуктам группы. Наконец, мы запустили комплексную ESG-программу «Свой Мир». Она охватывает различные благотворительные инициативы, охрану окружающей среды, поддержку спорта и сохранение культурного наследия. Все эти изменения — часть нашей стратегии по укреплению лидерских позиций в каждом сегменте и развитию финтех-группы «Свой». Мы строим экосистему, где клиент чувствует себя своим в мире финансов и технологий», — сказал Борис Батин, сооснователь группы «Свой».


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