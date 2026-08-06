Разделы

Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-доступ
|

От маркетплейсов до умного дома: «МегаФон» запустил интернет для дачников Пермского края

«МегаФон» увеличил 4G-покрытие в садовых товариществах Пермского края, запустив новые базовые станции. Оператор обеспечил стабильный высокоскоростной интернет для сотен владельцев участков в Пермском и Добрянском округах, а также в микрорайоне Верхние Муллы города Перми. Новые телеком-объекты позволят жителям региона оставаться на связи и пользоваться цифровыми сервисами на скорости до 50 Мбит/с в период активного дачного сезона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое покрытие охватило территории СНТ №3, №4, №226, «Тополек», «Рябинушка» и «Березка» в микрорайоне Верхние Муллы в Перми. В Пермском округе, недалеко от села Бершеть, связь появилась в садах «Строитель-3», «Медовый Дол №1» и «Медовый Дол №2». Дополнительно телекоммуникационное оборудование было установлено в поселке Талица Добрянского округа, где на берегу реки Чусовой расположено несколько садовых некоммерческих товариществ.

Теперь владельцы участков могут пользоваться цифровыми сервисами прямо на садовом участке или в доме. Доступ к скоростному мобильному интернету позволит оперативно получать актуальные новости, заказывать товары на маркетплейсах, получать советы по выращиванию урожая, уходу за растениями, строительству или ремонту в режиме реального времени.

«Еще одним важным аспектом применения мобильной связи станет возможность использовать технологии умного дома. Дачники смогут в реальном времени отслеживать показания датчиков движения, температуры воздуха, протечки, управлять электроприборами. Это позволит оперативно реагировать на изменения, даже находясь не на территории участка», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Пермском крае Василий Чекмарев.

Помимо практических задач мобильный интернет открывает новые варианты для досуга и отдыха на природе. Теперь можно без задержек слушать любимые аудиокниги и подкасты во время работы в огороде, смотреть фильмы, сериалы и образовательные видеоролики в высоком качестве, например, организовать семейный кинопоказ на свежем воздухе.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения

Конференция CNews «Практика импортозамещения 2026» состоится 1 октября

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026»

Более 30 миллионов россиян отлучат от мессенджеров и соцсетей по требованию властей. Операторы связи в бешенстве

Цифровая трансформация 2026: в тренде ИИ, платформенные решения и инхаус-разработка

О дешевых iPhone 18 можно забыть. Apple провалила переговоры с крупным производителем памяти

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще