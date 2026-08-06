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НСИС преодолел 10-дневную DDoS-атаку

Национальная страховая информационная система (НСИС, оператор АИС страхования) преодолела 10-дневную DDoS-атаку. Об этом CNews сообщили представители НСИС.

«Одним из недавних ключевых событий стала серьезная DDoS-атака, которая длилась почти десять дней. Это была не случайная «школьная» шалость: подобные атаки требуют значительных ресурсов и всегда целенаправленны. В нашем случае злоумышленники не пытались проникнуть в АИС страхования - их задачей было перегрузить каналы и сделать невозможным заключение договоров страхования», – сказал генеральный директор компании Николай Галушин.

«В первый же день мы столкнулись с двухчасовым простоем (фактически 1 час 50 минут), но затем оперативно восстановили работу. В пиковые моменты нагрузка на канал превышала обычные показатели в 1000 раз – и мы успешно справились с этим давлением. Отдельно благодарю наших подрядчиков: без их экспертизы мы вряд ли смогли бы отразить атаку в одиночку. Однако именно слаженность команды и грамотное взаимодействие с партнерами позволили свести перерывы в деятельности к минимальным - всего к первым двум часам за все десять дней», – отметил Николай Галушин.

По его словам, этот инцидент стал ценным уроком. В НСИС пересмотрели требования к каналам связи и провайдерам фильтрации трафика, теперь формулируются задачи предельно четко - вплоть до сценариев переключения между каналами. На основе обновленного технического задания уже запускается новая закупка услуг по защите от DDoS.

«Мы знаем, что подобные атаки происходят и у других игроков рынка. Но мы прошли это испытание достойно. Для нас защита целостности системы и данных клиентов остается приоритетом номер один - наравне с развитием сервисов, повышением качества данных и борьбой с ошибками», – сказал Николай Галушин.

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