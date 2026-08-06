Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» открыл новые возможности связи для жителей Усть-Сарапулки

«МегаФон» запустил телеком-оборудование в Сарапульском районе Удмуртии. Жителям деревни Усть-Сарапулка стали доступны качественная мобильная связь и интернет. Теперь около 600 человек могут оперативно связаться с родными и друзьями, а также использовать цифровые сервисы для работы, учебы и досуга. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Деревня Усть-Сарапулка расположена в юго-восточной части Удмуртии, а расстояние до Сарапула составляет меньше 20 км. Инженеры оператора учли особенности местности и климата на этой территории при строительстве и запуске объекта связи. Новое телеком-оборудование обеспечивает покрытие всей деревни. Это значит, голосовые звонки и мобильный интернет будут доступны как в центре населенного пункта, так и на его окраинах.

Жители Усть-Сарапулки смогут общаться с помощью видеосвязи, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, узнавать новости в один клик, не выходя из дома. Школьникам стали доступны учебные интернет-платформы и другие сетевые инструменты для самообразования прямо в смартфонах.

«Мобильная связь кардинально меняет качество жизни и привычки людей: открываются новые возможности для удаленной работы и обучения, использования онлайн-медицины и оперативного получения госуслуг. Мы видим это на примере ранее запущенных объектов связи в небольших населенных пунктах, когда жители начинают пользоваться связью с первого дня запуска базовых станций», — сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры
Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры

Для удобства жителей района оператор также открыл дополнительный салон связи в центре Сарапула напротив торгового центра «XXL». Здесь можно заменить сим-карту, приобрести и настроить мобильное оборудование, активировать антивирус или дополнительно защитить экран смартфона. Сотрудники помогут подобрать актуальный тариф, подключить необходимые дополнительные услуги.

Ранее в Сарапульском районе оператор запустил базовые станции в селах Мазунино и Тарасово. Они обеспечили покрытие самих населенных пунктов и примыкающих к ним участков автодороги, соединяющей Сарапул и Камбарку.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году

Более 30 миллионов россиян отлучат от мессенджеров и соцсетей по требованию властей. Операторы связи в бешенстве

Сергей Ступин, «Оптимакрос»: Большинство проектов, называемых IBP, на самом деле таковыми не являются

Вместо миллиарда сайтов доступны несколько десятков. 60% мобильных интернет-сессий проходят по «белым спискам». Россияне задают вопросы

Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры

В России началась массовая блокировка спам-звонков. Прикрываются законом, который действует уже год

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще