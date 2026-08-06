Разделы

Телеком Веб-сервисы
|

Киноканикулы онлайн: «Миранда» узнала топ-5 предпочтений маленьких зрителей

Аналитики ГК «Миранда-медиа», оператора цифровых услуг, подвели итоги кинопросмотра среди юных абонентов на летних каникулах и составили рейтинг самых популярных детских картин. Об этом CNews сообщили представители ГК «Миранда-медиа».

Два летних месяца маленькие зрители активно проводили время за просмотром премьерных мультфильмов. Чаще всего дети выбирали отечественные анимационные проекты и знакомые с детства истории. Лидером рейтинга стал полнометражное фэнтези «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» о приключении двух неразлучных друзей. На втором месте — анимационный сериал «Три кота», который на протяжении нескольких лет остается одним из самых популярных мультфильмов у дошкольников. Замыкают пятерку классическая сказка в новом исполнении «Приключения желтого чемоданчика», «Лунтик и его друзья» и сериал «Папины дочки. Новые», который одинаково полюбился и детям, и их родителям.

Ирина Кузьмина, заместитель генерального директора – директор В2С «Миранды»: «Традиционно лето — это время, когда юные зрители могут больше времени уделять любимым мультфильмам. Мы видим, что абоненты все чаще выбирают именно отечественные кинокартины. Они близки нашим детям по духу и ценностям. «Миранда» стремится сделать качественный контент доступным для каждой семьи, поэтому мы предлагаем удобные условия для просмотра в любое время. Одновременно можно добавить до семи устройств, включая телевизоры, планшеты, приставки и смартфоны».

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

Wildberries создает армию частных складов по всей России. Партнерами могут стать обычные россияне из любого региона

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026»

Кошельку будет очень больно. Компаниям влетит в копеечку принудительный переход на российские сертификаты безопасности

CNews оценивает объем российского ИТ-рынка в 2025 г. в ₽ 3,55 трлн

Путин ввел штрафы для маркетплейсов за нарушения прав продавцов и ПВЗ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще