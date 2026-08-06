GPTunneL обсуждает партнерство с китайским разработчиком ИИ-моделей Z.AI

ИИ-платформа GPTunneL обсуждает формат партнерства с китайским разработчиком Z.AI. Стороны прорабатывают соглашение, в рамках которого GPTunneL получит статус официального дистрибьютора моделей разработчика в России. На текущий момент компании уже договорились об интеграции моделей GLM в GPTunneL, тестировании их в российских enterprise-сценариях, инженерной поддержке и раннем доступе к обновлениям. Китайский разработчик ИИ-моделей рассматривает партнера для выхода на локальный рынок. Об этом CNews сообщили представители GPTunneL.

Z.AI — китайский разработчик больших языковых моделей. Компания известна линейкой GLM, которая используется для кодинга, создания ИИ-агентов, аналитики, исследовательских задач и сложных многошаговых сценариев. Z.AI конкурирует с OpenAI и Anthropic не только по качеству моделей, но и по стоимости использования. Разработчик развивает подход с открытыми весами, при котором модели могут разворачиваться в собственном контуре компаний. Ключевое преимущество GLM — модель построена на китайских чипах Huawei. Это важный технологический сигнал для российского рынка: фундаментальные модели могут развиваться вне западной инфраструктуры.

Партнерство GPTunneL и Z.AI позволит расширить доступ российских компаний к альтернативной линейке LLM для корпоративных задач. По предварительным тестам GPTunneL, в агентских сценариях GLM показала снижение качества примерно на 10%, но при этом позволила сократить бюджет до 60%. Модель привлекательна для бизнеса с большим потреблением токенов, где стоимость использования ИИ напрямую влияет на экономику продукта или бизнес-процесса.

Одним из ключевых направлений обсуждения по инициативе GPTunneL является тестирование моделей Z.AI под задачи российских пользователей и enterprise-клиентов. Продуктовая команда GPTunneL стандартно проверяет эффективность моделей от разных вендоров на реальных сценариях в пользовательском поле. Платформа планирует проверять следующие показатели моделей Z.AI: работу с русским языком и кириллицей, стабильность ответов, стоимость использования, скорость, качество в кодинге, применимость в корпоративных процессах и агентских системах. По итогам таких тестов GPTunneL сможет рекомендовать, для каких задач модели Z.AI подходят лучше всего, а также передавать инженерной команде вендора обратную связь по доработке моделей под локальные сценарии.

«Z.AI дает технологию и вендорскую экспертизу, GPTunneL — локальный рынок, продуктовые тесты, обратную связь и понимание enterprise-задач. Для бизнеса это упрощает поиск нужной модели под конкретный сценарий и снижает риски при внедрении ИИ. Для GPTunneL это возможность стать локальным партнером и каналом коммуникации между Z.AI и российским рынком», — сказал сооснователь GPTunneL Климент Викулов.

В enterprise-направлении GPTunneL рассматривает более широкий формат работы с клиентами, чем просто предоставление доступа к моделям Z.AI. Китайский разработчик будет делиться готовыми сценариями работы в контуре крупных бизнес-клиентов. Речь идет об использовании моделей под определенные задачи бизнеса, конкретных сценариях клиентов и подборе моделей под их задачи, тестировании, настройке API, интеграции и первичной помощи в запуске решении. В числе отраслей, где такие решения могут быть востребованы в первую очередь, — телеком, промышленность и образование.