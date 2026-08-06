Госсектор и объекты КИИ усилят защиту данных с СХД Atlas.SM и защищенной ОС «ОСнова»

Компания Atlas, разработчик решений для хранения, передачи и обработки данных, и АО «НППКТ», разработчик защищенных операционных систем, завершили совместные испытания своих продуктов. Их результат: система хранения данных Atlas.SM, внесенная в реестр отечественной продукции, корректно работает с серверами под управлением ОС «ОСнова». Об этом CNews сообщили представители компании Atlas.

Проверку проводили на профилях нагрузки, характерных для органов власти и объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), где к сохранности данных, устойчивости к отказам и непрерывности работы предъявляют самые жесткие требования.

Испытания показали, что продукты работают вместе предсказуемо и без ограничений функциональности. СХД Atlas.SM поддерживает все распространенные способы предоставления дисковых ресурсов серверам, удерживает производительность при одновременном потоке операций чтения и записи, а при выходе оборудования из строя возвращает доступ к данным автоматически, без вмешательства администратора. Отдельно проверены разные схемы организации сети хранения — это значит, что решение можно вписать в уже действующий центр обработки данных, не перестраивая его архитектуру.

Совместная разработка рассчитана на организации, где остановка доступа к данным даже на несколько минут оборачивается срывом основных процессов. Это федеральные и региональные органы власти, подведомственные учреждения и субъекты КИИ, а также банки, операторы связи, энергетические, промышленные и транспортные компании.

Для таких заказчиков подтвержденная совместимость закрывает сразу несколько задач. Обе разработки внесены в реестры отечественного оборудования и программного обеспечения, что снимает вопросы на этапе конкурсных процедур и при отчетности по импортозамещению. ОС «ОСнова», созданная специалистами АО «НППКТ» на базе ядра Linux, имеет сертификаты ФСБ и ФСТЭК России, поэтому построенная на ней инфраструктура проще проходит аттестацию при обработке персональных данных и сведений ограниченного доступа. Заказчику не нужно тратить месяцы на собственные пилотные проекты и искать обходные пути на стыке оборудования и операционной системы — эту работу производители уже выполнили за него. Наконец, сопровождение обеспечивают две российские компании, поэтому сценарий с уходом поставщика и прекращением обновлений исключен.

«Сложности у заказчика обычно начинаются не на внедрении, а через год-полтора эксплуатации: выходит обновление операционной системы или новая версия программного обеспечения массива — и конфигурация, работавшая безупречно, начинает вести себя иначе. Поэтому с коллегами из НППКТ мы говорим не о разовом тесте, а о постоянном взаимодействии инженерных команд: сверяем планы релизов и проверяем совместимость до того, как обновление дойдет до заказчика. Если инцидент все же возникает на стыке оборудования и операционной системы, заказчик не оказывается между двумя вендорами — обращение мы разбираем вместе. Для критичных систем предсказуемость поддержки на годы вперед значит не меньше, чем характеристики оборудования», — сказал Дмитрий Пензов, технический директор компании Atlas.

«Еще несколько лет назад заказчику приходилось выбирать между производительностью инфраструктуры и соответствием регуляторным требованиям. Сегодня такой выбор делать не нужно, и запрос рынка это подтверждает: к нам все чаще обращаются организации, которым нужна не просто сертифицированная операционная система, а проверенное решение целиком — от дисковой подсистемы до прикладного программного обеспечения. Партнерство с Atlas — движение именно в эту сторону: мы сокращаем заказчику путь от принятого решения о переходе до работающей системы и снимаем с него риски интеграции. Чем больше на рынке проверенных сочетаний российских продуктов, тем быстрее формируется самостоятельная ИТ-экосистема, не зависящая от внешних поставщиков», — сказал Александр Задорнов, начальник центра управления ИT-решениями АО «НППКТ».