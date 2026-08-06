Разделы

Цифровизация
|

«Флида» сократила подключение новых клиентов до 10 минут в облаке Cloud.ru

Российский разработчик платформы для аутентификации на сайтах и приложениях «Флида» развернул инфраструктуру в облаке Cloud.ru и сократил время подготовки среды для новых клиентов до 10 минут. Теперь компания может быстрее и проще масштабировать сервис под растущую нагрузку. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

«Флида» разрабатывает платформу для безопасной аутентификации пользователей в цифровых сервисах. Решение поддерживает вход по электронной почте, номеру телефона и через российские ID-сервисы, включая «Сбер ID», «Яндекс ID», Alfa ID и VK ID.

Для подключения новых клиентов компании требовалось быстро создавать изолированные среды, соответствующие требованиям законодательства о защите персональных данных. Для этого команда развернула инфраструктуру в Evolution Compute и автоматизировала ее создание с помощью подхода Infrastructure as Code (IaC).

«Мы создаем платформу для безопасной аутентификации пользователей. Поэтому для нас критичны надежность инфраструктуры, соответствие требованиям законодательства и возможность быстро адаптироваться к росту нагрузки. Cloud.ru предоставил технологическую основу для развития платформы и стабильной работы сервиса с клиентами», — отметил генеральный директор «Флида» Клим Сидоров.

Сегодня платформа обеспечивает SLA 99,9%, а вычислительные ресурсы масштабируются за несколько минут без изменения архитектуры.

Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры
Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры

«Проект «Флида» показывает, что облачная инфраструктура помогает быстрее запускать цифровые сервисы и масштабировать их по мере роста бизнеса. Автоматизация управления инфраструктурой позволяет компаниям сосредоточиться на развитии продукта, а не на эксплуатационных задачах», — сказал руководитель направления отдела по развитию клиентов Cloud.ru Алексей Ри.

Следующим этапом развития станет поддержка новых сервисов идентификации, включая ЕБС, ЕСИА и «Макс», а также полный перенос среды разработки в Cloud.ru.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Астахов, «Бинго-Софт»: Управление обращениями + ИИ: безопасный путь от трех‑пяти систем к управляемому стеку

Softline потратил 340 миллионов на покупку бывшего консалтингового подразделения KPMG

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

Конференция CNews «Практика импортозамещения 2026» состоится 1 октября

CNews оценивает объем российского ИТ-рынка в 2025 г. в ₽ 3,55 трлн

Власти определились, какие ИИ-модели будут считать национальными

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще