Caviar перенес «Одиссею» Гомера на умные очки Ray-Ban Wayfarer

Caviar представляет коллекцию «Одиссея» на базе умных очков Ray-Ban Wayfarer II. В нее вошли две модели — «Одиссея» с покрытием из золота 999 пробы и «Одиссея Ag» с деталями из серебра 925 пробы. Каждая версия выпущена ограниченным тиражом в 24 экземпляра — по числу песен в поэме Гомера. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Основой дизайна стали древнегреческие орнаменты, связанные с культурой Итаки — родины Одиссея. Гравированный рисунок нанесен на декоративные элементы, установленные на оправы очков. Контраст черной оправы с золотом или серебром делает кастомизацию заметной, сохраняя узнаваемую форму Wayfarer. Дужки очков украшены звездчатым узором из черной эмали. Он символизирует небо и звезды, по которым Одиссей прокладывал путь домой.

Детали оправы модели «Одиссея» вручную покрыты золотом 999 пробы. Теплый оттенок металла подчеркивает рельеф гравировки и контрастирует с черным цветом материала. Версия «Одиссея Ag» выполнена с серебряными вставками 925 пробы и отличается более сдержанным монохромным оформлением.

Каждый экземпляр изготавливается и отделывается вручную в ателье Caviar. Мастера отдельно создают декоративные элементы, наносят гравировку, обрабатывают поверхность и выполняют финальную сборку. Штучное производство позволяет добиться уровня детализации, недоступного стандартным серийным моделям.

Отдельной частью кастомизации стал зарядный футляр. Caviar превратил утилитарный элемент комплекта в самостоятельный аксессуар, вручную отделав его черной крокодиловой кожей и дополнив фирменной эмблемой. Футляр сохраняет функции хранения и зарядки очков, одновременно продолжая общий дизайн коллекции.

Кастомизация не затрагивает технологические возможности Ray-Ban Wayfarer II. Очки сохраняют встроенную камеру, открытые динамики, сенсорное управление и поддержку голосового помощника. С их помощью можно снимать фото и видео, слушать музыку, принимать звонки и пользоваться основными функциями без необходимости доставать смартфон.

Обе модели комплектуются кастомным зарядным футляром и поставляются в фирменной подарочной упаковке Caviar. Стоимость очков начинается от 399 тыс. руб. Тираж каждой версии ограничен 24 экземплярами.