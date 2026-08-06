Разделы

Техника
|

Caviar перенес «Одиссею» Гомера на умные очки Ray-Ban Wayfarer

Caviar представляет коллекцию «Одиссея» на базе умных очков Ray-Ban Wayfarer II. В нее вошли две модели — «Одиссея» с покрытием из золота 999 пробы и «Одиссея Ag» с деталями из серебра 925 пробы. Каждая версия выпущена ограниченным тиражом в 24 экземпляра — по числу песен в поэме Гомера. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Основой дизайна стали древнегреческие орнаменты, связанные с культурой Итаки — родины Одиссея. Гравированный рисунок нанесен на декоративные элементы, установленные на оправы очков. Контраст черной оправы с золотом или серебром делает кастомизацию заметной, сохраняя узнаваемую форму Wayfarer. Дужки очков украшены звездчатым узором из черной эмали. Он символизирует небо и звезды, по которым Одиссей прокладывал путь домой.

Детали оправы модели «Одиссея» вручную покрыты золотом 999 пробы. Теплый оттенок металла подчеркивает рельеф гравировки и контрастирует с черным цветом материала. Версия «Одиссея Ag» выполнена с серебряными вставками 925 пробы и отличается более сдержанным монохромным оформлением.

silver-gold.jpg

Caviar

Каждый экземпляр изготавливается и отделывается вручную в ателье Caviar. Мастера отдельно создают декоративные элементы, наносят гравировку, обрабатывают поверхность и выполняют финальную сборку. Штучное производство позволяет добиться уровня детализации, недоступного стандартным серийным моделям.

Отдельной частью кастомизации стал зарядный футляр. Caviar превратил утилитарный элемент комплекта в самостоятельный аксессуар, вручную отделав его черной крокодиловой кожей и дополнив фирменной эмблемой. Футляр сохраняет функции хранения и зарядки очков, одновременно продолжая общий дизайн коллекции.

Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры
Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры

Кастомизация не затрагивает технологические возможности Ray-Ban Wayfarer II. Очки сохраняют встроенную камеру, открытые динамики, сенсорное управление и поддержку голосового помощника. С их помощью можно снимать фото и видео, слушать музыку, принимать звонки и пользоваться основными функциями без необходимости доставать смартфон.

Обе модели комплектуются кастомным зарядным футляром и поставляются в фирменной подарочной упаковке Caviar. Стоимость очков начинается от 399 тыс. руб. Тираж каждой версии ограничен 24 экземплярами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения

Кошельку будет очень больно. Компаниям влетит в копеечку принудительный переход на российские сертификаты безопасности

Илья Астахов, «Бинго-Софт»: Управление обращениями + ИИ: безопасный путь от трех‑пяти систем к управляемому стеку

В российском разработчике мобильных процессоров сменился гендиректор

Анатомия страха. Возможен ли технологический суверенитет ИТ-инфраструктуры без потери управляемости?

Хозяева Instagram* и Facebook* заплатят миллиард долларов за вред, нанесенный детям

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще