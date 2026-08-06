Astra Migration и Astra Store вошли в реестр отечественного ПО

Два новых продукта «Группы Астра» — сервис автоматизированной миграции Astra Migration и корпоративный магазин приложений Astra Store — внесены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Включение продуктов в Реестр российского ПО значительно расширяет возможности их применения в государственных и корпоративных закупках. Реестровый статус упрощает подтверждение российского происхождения решений при применении мер национального режима и снижает административную нагрузку на заказчика при подготовке и проведении закупки.

Astra Migration — инструмент для автоматической миграции с Windows на Astra Linux. Продукт позволяет переводить более 100 рабочих мест одновременно, масштабировать проекты миграции на тысячи рабочих станций, ускоряя процесс миграции в десятки раз по сравнению с ручным переходом, и уже доступен для тестирования и покупки. Решение построено на клиент-серверной архитектуре: клиентское приложение автоматически инвентаризирует рабочую станцию и информирует пользователя о статусе перехода, а серверная часть дает администратору единую панель для настройки сценариев миграции, мониторинга волн миграции и контроля блокеров в режиме реального времени.

Astra Store — корпоративный магазин приложений для управления жизненным циклом ПО в контуре заказчика, предназначенный для предприятий, госструктур, образовательных и медицинских учреждений. Продукт объединяет витрину самообслуживания для сотрудников, инструменты администрирования для ИТ-служб, систему аналитики и телеметрии, а также встроенный конвейер проверки безопасности и совместимости приложений. Сотрудники могут самостоятельно устанавливать программы из согласованного каталога без участия ИТ-службы, что сокращает время на согласование и установку приложений. Все приложения в каталоге, включающем open source, вендорское ПО и продукты экосистемы «Группы Астра», проходят проверку безопасности, включая тестирование на вирусы и контроль по CVE-базам.

«Наша операционная система Astra Linux недавно заняла первое место в рейтинге CNews среди российских ОС, и вместе с этим лидерством растет естественный запрос заказчиков на удобные инструменты для перехода на нее. Astra Migration и Astra Store созданы именно в ответ на этот запрос. Включение их в реестр отечественного ПО — закономерный следующий шаг, подтверждающий надежность и зрелость этих решений. Мы стараемся двигаться быстро: от разработки продукта до вывода на рынок и получения официального статуса проходит совсем немного времени. Это делает наши решения еще более привлекательными для заказчиков — они получают проверенные инструменты для автоматизации рутинных задач и могут проводить миграцию силами существующей команды, без дополнительных ресурсов», — сказал Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».

Статус отечественного ПО дает заказчикам и финансовую выгоду: согласно поправкам в Налоговый кодекс России, действующим с 2025 г., повышающий коэффициент для учета расходов на ПО из реестра увеличен с 1,5 до 2, что позволяет компаниям списывать в налоговом учете 200% затрат на приобретение Astra Migration и Astra Store. С 2026 г. льгота применяется только при использовании ПО для собственных нужд, без передачи прав третьим лицам.