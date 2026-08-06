Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

100 Мбит/с для города и туристов: «МегаФон» усилил LTE-сеть для жителей Миасса

Жители одного из крупнейших городов Южного Урала — Миасса — получили новый уровень комфорта в сети. В городе установили новое телеком-оборудование, которое усилит сеть «МегаФона». Теперь даже в часы пиковой нагрузки абоненты смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Телеком-объекты, обеспечивающие стабильную голосовую связь и уверенный 4G-сигнал, появились в микрорайоне Мелентьевка, рядом с парком Автозаводцев, в селе Сыростан, а также на Объездной дороге. Установленные базовые станции работают сразу в нескольких частотных диапазонах, благодаря этому удается охватить большую площадь покрытия и обеспечить максимальную емкость для пользователей.

Обновленную сеть уже могут оценить более 140 тыс. горожан и гостей города. В летнее время многие челябинцы и путешественники из соседних регионов посещают Ильменский заповедник, Миасский краеведческий музей и проезжают город по пути на озеро Тургояк.

Новое оборудование позволит абонентам получать все необходимые цифровые сервисы, делиться важной информацией с близкими и пользоваться качественной голосовой связью без задержек и потерь качества звука. Скорость передачи данных может достигать 100 Мбит/с.

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

«Миасс является одним из крупнейших городов Челябинской области. Для нас важно, чтобы пользователи в любой части города могли в любой момент связаться с родственниками или получить помощь дистанционно. Комплексный подход к обновлению сети позволил сделать более комфортным онлайн-серфинг сразу в нескольких локациях Миасса, и в дальнейшем эта работа будет продолжена», — сказал директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.

В общей сложности с начала года специалисты оператора построили и модернизировали около 80 телеком-объектов на Южном Урале. В частности, к летнему сезону была улучшена связь для дачников в Челябинске, Магнитогорске и Каслинском районе.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026»

Более 30 миллионов россиян отлучат от мессенджеров и соцсетей по требованию властей. Операторы связи в бешенстве

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

Вместо миллиарда сайтов доступны несколько десятков. 60% мобильных интернет-сессий проходят по «белым спискам». Россияне задают вопросы

CNews Analytics опубликовал топ-500 российских ИТ-компаний

В России началась массовая блокировка спам-звонков. Прикрываются законом, который действует уже год

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще