«Яндекс» обучил более 20 тысяч учителей использовать ИИ в работе

«Яндекс» совместно с региональными институтами развития образования и педагогическими вузами завершил программу повышения квалификации для учителей. После программы большинство участников стали использовать искусственный интеллект при подготовке к занятиям, увереннее работать с нейросетями и помогать школьникам применять их ответственно. Это обучение — часть инициативы «Яндекса» по развитию ИИ-грамотности. Всего к ней присоединилось более 20 тыс. педагогов по всей России. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

После обучения большинство участников стали использовать ИИ при подготовке к занятиям — доля таких педагогов выросла с 46% до 74%. При этом среди учителей более чем втрое выросла доля тех, кто умеет работать с четырьмя и более нейросетями — с 11% до 37%. Одновременно число педагогов, не использующих ни одной нейросети, сократилось с 16% до 2%.

Обучение повлияло и на подход учителей к использованию ИИ в школе. После программы 72% педагогов не ограничивают применение нейросетей учениками и объясняют, как проверять достоверность сгенерированной информации. До начала обучения такой подход использовали 55% участников. Доля учителей, полностью запрещающих использовать ИИ при подготовке домашних заданий, снизилась с 14% до 6%.

Программа включала вебинары, самостоятельное изучение материалов, разбор кейсов и готовые сценарии уроков. С помощью нейросетей участники готовили задания с учетом возраста и успеваемости школьников, подбирали идеи для уроков, делали иллюстрации и презентации. Отдельный блок был посвящён ответственному использованию ИИ в школе, методам распознавания сгенерированных текстов и изображений, а также ограничениям технологии.

Инициатива «Яндекса» по обучению педагогов работе с ИИ-инструментами стартовала в 2025 г. Тогда более 7 тыс. учителей информатики из 47 регионов освоили инструменты искусственного интеллекта и современные методики преподавания. В 2026 г. компания расширила инициативу и запустила программу повышения квалификации для учителей всех предметов. Программа создана в партннрстве с региональными институтами развития образования и педагогическими вузами. Над ее содержанием совместно с «Яндексом» работали МГПУ, Институт цифровой трансформации образования Московской области и Институт развития образования Свердловской области.

Опрос проведен среди 11 тыс. педагогов из числа прошедших программу повышения квалификации «Яндекса» по использованию искусственного интеллекта в образовании в 2026 г. Сравниваются ответы участников до начала обучения и после его завершения.