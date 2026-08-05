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Водительские чаты на «Госуслугах» — уже более 2 млн сообщений

Водительские чаты в приложениях «Госуслуги Авто» и «Госуслуги» — это безопасный способ быстро предупредить владельца автомобиля о проблеме и помочь избежать штрафов, эвакуации или конфликтных ситуаций на дороге. В них отправлено уже 2,3 млн сообщений. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Все общение — анонимное. ФИО и другие персональные данные не передаются. Мужчины пользуются сервисом чаще, их 77%. Женщин — 23%.

Как работают водительские чаты

Войдите в приложение «Госуслуги Авто» или «Госуслуги» и выберите «Водительские чаты». Введите госномер автомобиля, к владельцу которого хотите обратиться. Выберите готовое сообщение — «автомобиль блокирует проезд», «произошло ДТП», «автомобиль эвакуируют» и т.п. Поговорить можно только по конкретной проблеме, в день можно отправить не более пяти сообщений. Дождитесь ответа собственника. Он увидит сообщение в «Госуслугах» или «Госуслуги Авто», если автомобиль указан в его профиле. Ответить тоже можно только готовым сообщением, например, «уже выхожу» или «выйду через 5 минут». При необходимости можно обменяться контактами.

Топ-5 тем сообщений

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Блокирует проезд — 42%. Произошло ДТП — 11%. Эвакуируют — 10%. Включены фары — 8%. Открыто окно — 8%.

Что еще есть в приложении «Госуслуги Авто»

Электронные документы — СТС, водительское удостоверение и полис ОСАГО. Оформление ДТП по европротоколу онлайн. Получение компенсации ущерба по ОСАГО. Проверка ТС на юридическую чистоту и ДТП. Запись на регистрацию авто. Запись на получение водительских прав. Оформление парковки для инвалидов. Возможность заключить договор купли-продажи онлайн.

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