Во Владивостоке открылся демоцентр «Гравитон»

Разработчик и производитель российской вычислительной техники «Гравитон» совместно со своим партнером — системным интегратором «Бизнес Поставка» — объявили об открытии демоцентра во Владивостоке. Площадка разместилась в главном офисе «Бизнес Поставки». Об этом CNews сообщили представители компании «Гравитон»ю

В выставочном зале представлены действующие клиентские и периферийные устройства: ноутбуки, моноблоки, персональные компьютеры, мини-ПК, а также периферийное оборудование, включая мониторы, принтеры, МФУ, клавиатуры и мыши.

Все образцы техники подключены и готовы к тестированию, что позволяет потенциальным заказчикам оценить производительность, эргономику и качество сборки оборудования в реальных условиях. Представленные модели внесены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России.

Экспозиция продолжит расширяться: до конца 2026 г. демоцентр планируется пополнить серверными решениями «Гравитон».

Площадка ориентирована на представителей государственных структур и коммерческих организаций. Посещение демоцентра осуществляется по предварительной записи — подать заявку с выбором даты и времени можно на официальном сайте интегратора, после чего с заявителем свяжется специалист для подтверждения визита.

«Запуск демоцентра совместно с нашими золотыми партнерами из "Бизнес Поставки" — это возможность показать заказчикам готовые рабочие места на базе оборудования "Гравитон" в живом формате. Здесь можно протестировать технику в реальных сценариях эксплуатации и убедиться в надежности реестровой продукции российского производства» — отметил Сергей Гендрих, руководитель управления клиентских систем «Гравитон».