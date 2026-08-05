Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В России запустили музыкальный чарт без ИИ-треков

Сервис «КИОН Музыка» запустил новый чарт без треков, полностью сгенерированных искусственным интеллектом. Раздел получил название «Настоящий Чарт». Ознакомиться с ним можно на главной витрине стриминга на сайте и в приложении. Предыдущая версия чарта остается по-прежнему доступной для всех пользователей. Обновление реализовано на базе детектора Slopless. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С конца 2025 г. в музыкальной индустрии наблюдается тренд на рост числа треков, полностью сгенерированных с помощью нейросетей, а также ИИ-артистов в целом. Со временем подобный контент стал все чаще попадать в чарты, заняв около 30%, что вызвало конкуренцию с исполнителями, творчество которых создано классическими методами. Явление вызвало полемику среди представителей отрасли. Сервис «КИОН Музыка» решил выступить с инициативой и запустил «Настоящий Чарт» – раздел с самыми популярными синглами, в число которых не вошли композиции, целиком сделанные с помощью ИИ-инструментов. Подборка будет обновляться на регулярной основе каждый день.

Техническая проверка каталога реализована с помощью детектора Slopless – расширения для браузера, анализирующего треки на предмет ИИ-генераций. Распознавание проводится с точностью в 83%. При возникновении спорных ситуаций музыкальная редакция стриминга проводит дополнительную экспертизу и выносит свой вердикт. Допустимо использовать нейросети только в качестве вспомогательного инструмента.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Пользователям доступны две версии чарта: новая и общая без селекции синглов. Это продуктовое решение оставляет аудитории сервиса право самим выбирать не только контент для прослушивания, но и способ навигации в нем. При этом «Настоящий Чарт» размещен на главной витрине на сайте и в приложении.

Данила Константинов, директор сервиса «КИОН Музыка»: «С развитием новых технологий музыкальная индустрия претерпевает изменения, за которыми “КИОН Музыка” внимательно следит. Решение создать “Настоящий Чарт” – реакция на продолжающийся процесс интегрирования ИИ-инструментов в нашу жизнь. Это не призыв к бойкотированию нейросетевого контента, а предложение выбора. Мы уважаем труд артистов, создающих музыку, которую мы так любим, поэтому стремимся предоставить им комфортную площадку для связи с аудиторией. Сохранение обоих форматов чартов упростит слушателям ориентирование в каталоге за счет его частичной прозрачной сегментации».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews500: крупнейшие ИТ-компании России

Российский хостинг-провайдер из-за санкций лишился зарубежной площадки

Илья Астахов, «Бинго-Софт»: Управление обращениями + ИИ: безопасный путь от трех‑пяти систем к управляемому стеку

Создан бесплатный шрифт, который не могут прочитать нейросети. Он защищает сайты от сбора данных ИИ-ботами

Почему виртуальный рабочий стол становится базовым вариантом для ИТ-инфраструктуры

Один против миллиарда. Telegram удалили из магазина приложений для iPhone по вине единственного человека

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще