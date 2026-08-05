В половине российских компаний не считают подрядчиков серьезной угрозой для информационной безопасности

Подрядчики стали полноценной частью корпоративного ИТ-периметра: 93% российских компаний предоставляют им доступ к внутренним системам, данным или ИТ-инфраструктуре. Однако бизнес по-прежнему недооценивает связанные с этим риски: лишь 46% специалистов считают подрядчиков серьезным источником киберугроз. К таким выводам пришли эксперты «Контур.Эгиды» по итогам опроса 1200 специалистов по ИТ, ИБ из компаний различных отраслей: от промышленности и финансового сектора до ИТ, транспорта и государственного сектора. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Исследование показало, что работа с подрядчиками давно стала стандартной практикой для российского бизнеса. Только 7% опрошенных сообщили, что их компания не предоставляет внешним исполнителям доступ к корпоративным системам. У 43% организаций доступ имеют один-два подрядчика, у 39% — от трех до пяти, а еще у 12% одновременно работают более пяти внешних компаний, подключенных к внутренней инфраструктуре.

Несмотря на широкое распространение такой практики, отношение к связанным с ней угрозам остается достаточно спокойным. Лишь 14% респондентов считают подрядчиков одним из главных источников киберрисков, еще 32% называют их серьезным фактором риска. При этом почти половина опрошенных (45%) признают существование угроз, но не относят их к числу наиболее существенных для своей организации. Еще 9% специалистов практически не видят рисков со стороны подрядчиков или вовсе считают, что их внешние партнеры не представляют угрозы для информационной безопасности.

По словам Даниила Бориславского, эксперта по информационной безопасности «Контур.Эгиды», сегодня подрядчики фактически становятся продолжением корпоративной инфраструктуры, однако подходы к управлению их доступами во многих компаниях остаются менее тщательными, чем по отношению к своим сотрудникам.

Даниил Бориславский, эксперт по ИБ «Контур.Эгиды»: «Подрядчики давно перестали быть внешними пользователями в классическом понимании. Во многих компаниях они администрируют инфраструктуру, сопровождают критичные системы, разрабатывают программное обеспечение, работают с корпоративными данными. Фактически они становятся частью внутреннего ИТ-контура, но процессы контроля зачастую продолжают строиться так, словно речь идет о разовом внешнем доступе. Именно этот разрыв между реальной ролью подрядчика и моделью управления доступами сегодня становится одним из основных источников риска. Чем больше бизнес передает процессов на аутсорсинг, тем сильнее стирается граница между собственными сотрудниками и внешними исполнителями. Поэтому контроль подрядчиков должен строиться по тем же принципам, что и контроль внутренних пользователей: минимально необходимые права доступа, ограниченный срок их действия, регулярный пересмотр разрешений и прозрачность действий в корпоративной инфраструктуре».

Результаты исследования также показывают, что большинство компаний уже проводят проверку подрядчиков до начала сотрудничества. Так, 40% делают это всегда, а еще 45% — если подрядчик получает доступ к критически важным системам. Только 14% проводят такую оценку выборочно, а 1% не проверяют подрядчиков вовсе. Среди наиболее распространенных мер — проверка наличия сертификатов и соответствия требованиям (47%), проверка через службу безопасности (46%), анализ наличия договорных обязательств и инструментов защиты информации (38%), а также собственный аудит процессов информационной безопасности подрядчика (35%).

По мнению экспертов «Контур.Эгиды», эти цифры свидетельствуют о постепенном изменении подхода бизнеса к управлению рисками цепочки поставок. Компании все чаще рассматривают подрядчиков не как внешних участников процессов, а как часть собственной цифровой экосистемы. Но восприятие рисков пока меняется медленнее, чем уровень фактического доступа внешних организаций к корпоративным системам. Безопасность подрядчиков становится одним из ключевых элементов общей стратегии защиты бизнеса.