Разделы

Техника Импортонезависимость
|

«Росэл» освоил уникальное для России производство медицинских силиконовых клавиатур

Холдинг «Росэл» запускает серийное производство силиконовых мембранных клавиатур по уникальной для России технологии. Вместо традиционной 3D-печати применяется промышленное литье под высоким давлением. Метод позволяет выпускать крупные партии продукции с использованием стационарных пресс-форм. Такие клавиатуры широко применяются, например, в медицинской технике. Об этом CNews сообщили представители «Росэла».

Производственная линия организована на одном из предприятий «Росэла». Сырьем служит силиконовый каучук, который сохраняет свойства при экстремальных температурах, химически инертен, эластичен, устойчив к влаге и атмосферным воздействиям. Инженеры завода самостоятельно подобрали марку материала и вывели оптимальные температурные параметры литья. Серийный выпуск клавиатур планируется начать до конца 2026 г.

rosel1.jpg

Росэл
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

«Мы сделали ставку на рентабельную серийную экономику. В отличие от многих компаний, ушедших в 3D-печать, наша технология позволяет выпускать партии от 1000 до 10 тыс. изделий с использованием стационарных пресс-форм. Первой в обработку запущена силиконовая клавиатура для ноутбуков с тонкими мембранами, обеспечивающими плавный и точный ход клавиш. Опытная партия уже отлита и проходит финальные стадии – покраску и лазерную маркировку. Серийный выпуск клавиатур планируется начать до конца текущего года», – сказали представители «Росэла».

Ранее такие компоненты для электроники в России в промышленных масштабах не производились. Завод может закрывать потребности как в компьютерных аксессуарах, так и в силиконовых деталях для медицинского оборудования – материал сертифицирован для контакта с пищевыми продуктами и применения в медицинской технике.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая трансформация 2026: в тренде ИИ, платформенные решения и инхаус-разработка

Эра взрывоопасных аккумуляторов завершается. Созданы безопасные батареи, пригодные для российских морозов. До старта производства считанные недели

Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами

Китай ужесточает защиту своих секретов производства чипов

От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026

Один против миллиарда. Telegram удалили из магазина приложений для iPhone по вине единственного человека

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще