«Росэл» освоил уникальное для России производство медицинских силиконовых клавиатур

Холдинг «Росэл» запускает серийное производство силиконовых мембранных клавиатур по уникальной для России технологии. Вместо традиционной 3D-печати применяется промышленное литье под высоким давлением. Метод позволяет выпускать крупные партии продукции с использованием стационарных пресс-форм. Такие клавиатуры широко применяются, например, в медицинской технике. Об этом CNews сообщили представители «Росэла».

Производственная линия организована на одном из предприятий «Росэла». Сырьем служит силиконовый каучук, который сохраняет свойства при экстремальных температурах, химически инертен, эластичен, устойчив к влаге и атмосферным воздействиям. Инженеры завода самостоятельно подобрали марку материала и вывели оптимальные температурные параметры литья. Серийный выпуск клавиатур планируется начать до конца 2026 г.

«Мы сделали ставку на рентабельную серийную экономику. В отличие от многих компаний, ушедших в 3D-печать, наша технология позволяет выпускать партии от 1000 до 10 тыс. изделий с использованием стационарных пресс-форм. Первой в обработку запущена силиконовая клавиатура для ноутбуков с тонкими мембранами, обеспечивающими плавный и точный ход клавиш. Опытная партия уже отлита и проходит финальные стадии – покраску и лазерную маркировку. Серийный выпуск клавиатур планируется начать до конца текущего года», – сказали представители «Росэла».

Ранее такие компоненты для электроники в России в промышленных масштабах не производились. Завод может закрывать потребности как в компьютерных аксессуарах, так и в силиконовых деталях для медицинского оборудования – материал сертифицирован для контакта с пищевыми продуктами и применения в медицинской технике.