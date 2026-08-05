Почти в четыре раза выросло число запросов о недоступности банковских сайтов в «Поиске Яндекса»

После новостей об отзыве SSL-сертификатов у ряда российских банков пользователи стали значительно чаще обращаться к поиску, чтобы найти официальные сайты банков и разобраться в ситуации. Это следует из анализа обезличенных запросов в «Поиске Яндекса» на 3 августа 2026 г. (сравнение с 27 июля 2026 г.). Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Количество запросов, связанных с проблемами доступа к банковским сайтам, например, «не открываются банки, где/как открыть банк Х, как открыть банки» увеличилось в 3,8 раза. Количество запросов о крупных банках, например Сбербанк, и др., выросло в среднем почти в два раза. Запросов об SSL-сертификатах (например «что такое SSL-сертификат») стало больше в 1,3 раза.

Сайты российских банков, использующих национальные сертификаты безопасности, продолжают открываться в «Яндекс Браузере» и приложении «Яндекс — с Алисой AI» без дополнительных настроек со стороны пользователей.

Кроме этого, «Поиск Яндекса» начал предупреждать, что сайты банков могут быть недоступны в вашем браузере, и предлагает использовать «Яндекс Браузер». Например, плашки появились по запросам про Сбербанк, «Уралсиб», Росбанк, МКБ, «Банк Санкт-Петербург», СДМ, ПСКБ, «Локо», «Зенит», «Фора», «Альфастрахование», ВСК. Из-за отзыва зарубежных SSL-сертификатов сайты российских банков перестали открываться в Chrome, Safari, Edge и Opera.