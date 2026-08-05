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«Нартис» поставила 23 быстрые зарядные станции для новых электрозарядных комплексов на трассе М-11 «Нева»

Компания «Нартис» (входит в группу «НЭК»), российский производитель интеллектуальных приборов учёта и зарядной инфраструктуры, произвела и передала зарядные станции для новых электрозарядных комплексов «ЭЗС РусГидро», открывшихся на скоростной автомобильной дороге М-11 «Нева». Комплексы расположены на 63-м километре трассы по направлению из Санкт-Петербурга в Москву и на 75-м километре – в сторону Санкт-Петербурга. Об этом CNews сообщил представитель «Нартис».

Проект реализован «ЭЗС РусГидро» совместно с ГК «Автодор» и «Россети Московский регион». Зарядные комплексы стали частью многофункциональных зон дорожного сервиса, которые развивает «Автодор-Девелопмент», и призваны сделать поездки между двумя крупнейшими городами страны более комфортными для владельцев электромобилей.

Для проекта «Нартис» поставил 23 зарядные станции двух типов: С150 мощностью 150 кВт и С240 мощностью 210 кВт. Последние предназначены не только для быстрой зарядки легковых электромобилей, но и электробусов, что позволяет использовать инфраструктуру как для личного, так и для общественного электротранспорта.

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«Развитие сети быстрых зарядных станций невозможно без современных отечественных технологий. Всё чаще заказчики делают выбор в пользу российских решений, поскольку они обеспечивают необходимую производительность, надёжность и сервисную поддержку. Участие в проекте на трассе М-11 подтверждает, что отечественное оборудование способно эффективно работать на объектах федерального значения и становится важной частью транспортной инфраструктуры страны», – отметил коммерческий директор компании «Нартис» Юрий Руденок.

Проект на М-11 расширил портфель инфраструктурных проектов компании. Сегодня зарядные станции «Нартис» используются для зарядки общественного электротранспорта в Москве и Санкт-Петербурге, работают в сети дорожных отелей «3а», а также на промышленных, корпоративных и городских объектах в различных регионах России.

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