МТС запускает для жителей Нижегородской области с инвалидностью бесплатный курс по ИИ с нуля

ПАО «МТС» объявляет о старте регистрации для жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области на разработанную совместно с MWS AI обучающую программу «Каждый включен» – онлайн-курс по применению ИИ-инструментов в рабочих задачах и цифровых профессиях для людей с инвалидностью и особенностями здоровья. Участники программы смогут обучиться работе с нейросетями с нуля. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Программа МТС «Каждый включен» адаптирована для людей с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. Обучение начнется первого сентября и продлится семь недель. Участники освоят основы нейросетей и других ИИ-инструментов, научатся применять их в работе с текстом и коммуникациях. ИИ-компетенции позволят получить или укрепить навыки поиска и анализа информации, создания визуального контента, автоматизации рабочих процессов и подготовки карьерных материалов. Для создания курса МТС привлекла к работе экспертов по теме инклюзии, включая Всероссийское общество глухих, которое помогло в адаптации материалов для целевых групп.

Курс создан с учетом потребностей инклюзивных групп: платформа и материалы совместимы со скринридерами, поддерживают навигацию с клавиатуры и достаточный контраст, все видео сопровождаются субтитрами и адаптированной графикой, а онлайн-встречи – переводом на русский жестовый язык.

После регистрации участники получат доступ к базовому треку – 25 видеоурокам, тестам и практическим заданиям в формате семи еженедельных модулей. Участниками «Каждый включен» станут не менее 500 зарегистрированных пользователей. Для 30 лучших участников МТС организует практический трек по работе с кейсами технологических компаний по трем направлениям – клиентским коммуникациям, автоматизации и цифровым сервисам, а также аналитике и работе с информацией. На всех этапах для обучающихся будет обеспечено сопровождение и поддержка – через куратора и единый информационный канал. Проект завершится итоговой встречей, в рамках которой финалисты представят свои кейсы экспертам МТС, получат обратную связь, сертификаты и возможность дальнейшего карьерного взаимодействия с компанией. Для участников из Нижегородской области и других регионов России будет организована онлайн-трансляция мероприятия.

«Мы убеждены, что цифровой талант не имеет ограничений по здоровью. Проект "Каждый включен" – это не просто образовательная инициатива, а реальный карьерный лифт для людей с инвалидностью. Мы хотим, чтобы жители нашего региона получили равный и комфортный доступ к передовым ИИ-технологиям, которые сегодня становятся стандартом на рынке труда. Материалы курса изложены просто и доступно, без лишних терминов и смысловых барьеров, что позволяет освоить нейросети с нуля, даже без какого-либо предыдущего опыта», – сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.