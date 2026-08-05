МТС впервые запустила российскую сеть LTE в Белгородской области

МТС построила отечественную телеком-инфраструктуру в населенных пунктах Прохоровского района Белгородской области. Новое оборудование российского производства «Иртея» обеспечило устойчивое покрытие и высокое качество мобильной связи и интернета в селах и поселках на севере региона для 30 тыс. жителей, в том числе для гостей парка регионального значения «Ключи». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС развернули отечественную сеть LTE в населенных пунктах Прохоровского района: Береговском, Коломыцевском и Прелестненском сельских поселениях. Благодаря использованию диапазона частот с большой дальностью покрытия устойчивая связь и интернет охватили и село Кострома, где находится популярная туристическая локация – парк регионального значения «Ключи». Оборудование российского производства установлено с учетом ландшафтных особенностей рекреационной зоны и позволяет обеспечить стабильный сигнал LTE на всей территории парка, включая пешеходные маршруты, этнографическую деревню «Кострома», мини-зоопарк, пляжную зону, площадку для активных игр, пирс и главную достопримечательность места – родник с купелью.

Запуск отечественной сети позволяет посетителям парка комфортно пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с: загружать фото и видео в социальные сети, искать необходимую информацию, а также всегда оставаться на связи с близкими.

«Мы последовательно развиваем сеть в Белгородской области. Парк «Ключи» – один из наиболее посещаемых природных объектов региона и наряду с музеем-заповедником «Прохоровское поле» является визитной карточка Прохоровского района. Для нас важно, чтобы каждый гость здесь чувствовал цифровой комфорт: был на связи в любой момент, пользовался электронными сервисами и услугами, когда это необходимо. При строительстве инфраструктуры мы использовали отечественное оборудование «Иртея», которое отлично себя зарекомендовало в разных регионах и климатических условиях по всей России. В этом году продолжим запускать российские базовые станции и в других районах Белгородской области», – сказала директор филиала МТС в Белгородской области Гузель Галеева.