МТС построила волоконно-оптическую линию связи к строящемуся заводу по глубокой переработке сои

МТС завершила строительство волоконно-оптической линии связи к строительной площадке будущего маслоэкстракционного завода в пригороде Белогорска. Специалисты обеспечили широкополосный доступ к сети интернет, это позволит в дальнейшем внедрять цифровые решения для автоматизации работы производственно-логистического комплекса. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Площадка будущего агротерминала расположена в пригороде Белогорска. Проект предусматривает три ключевых объекта: завод с переработкой до одного миллиона тонн сырья в год, терминал сыпучих грузов и транспортная инфраструктура. Чтобы обеспечить агротерминал скоростным доступом к сети интернет, специалисты МТС провели более 2 километров волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Технология позволяет передавать большие объемы данных на значительные расстояния и обеспечивает контроль сети от несанкционированных подключений.

Работы на строительной площадке находятся на завершающем этапе: идет монтаж технологического оборудования, укладка сетей, возводится дорога до территории предприятия. Будущий завод по переработке сои станет одним из крупнейших в стране. Его мощность составит 3000 тонн соевых бобов в сутки и 2000 тонн семян рапса. Трудиться на предприятии будут около 600 специалистов.

«Строительство ВОЛС к площадке строящегося агротерминала – цифровая основа будущего завода, позволяющего интегрировать ИТ-решения для производственных и логистических операций. Современное агропроизводство использует значительный объем решений на базе автоматизированных систем управления: контроль микроклимата хранилищ и складов, датчики влажности почвы, безопасность и контроль объектов, расположенных на большой площади, удаленный доступ. Интеграция с облачными сервисами и внешними системами – например, спутниковый мониторинг полей, доступ к электронным базам сертификатов, торговые площадки. Волоконно-оптическая линия связи обеспечит мгновенную передачу сигнала и стабильную работу всех цифровых систем будущего агрокомплекса», - отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.