Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС построила волоконно-оптическую линию связи к строящемуся заводу по глубокой переработке сои

МТС завершила строительство волоконно-оптической линии связи к строительной площадке будущего маслоэкстракционного завода в пригороде Белогорска. Специалисты обеспечили широкополосный доступ к сети интернет, это позволит в дальнейшем внедрять цифровые решения для автоматизации работы производственно-логистического комплекса. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Площадка будущего агротерминала расположена в пригороде Белогорска. Проект предусматривает три ключевых объекта: завод с переработкой до одного миллиона тонн сырья в год, терминал сыпучих грузов и транспортная инфраструктура. Чтобы обеспечить агротерминал скоростным доступом к сети интернет, специалисты МТС провели более 2 километров волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Технология позволяет передавать большие объемы данных на значительные расстояния и обеспечивает контроль сети от несанкционированных подключений.

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

Работы на строительной площадке находятся на завершающем этапе: идет монтаж технологического оборудования, укладка сетей, возводится дорога до территории предприятия. Будущий завод по переработке сои станет одним из крупнейших в стране. Его мощность составит 3000 тонн соевых бобов в сутки и 2000 тонн семян рапса. Трудиться на предприятии будут около 600 специалистов.

«Строительство ВОЛС к площадке строящегося агротерминала – цифровая основа будущего завода, позволяющего интегрировать ИТ-решения для производственных и логистических операций. Современное агропроизводство использует значительный объем решений на базе автоматизированных систем управления: контроль микроклимата хранилищ и складов, датчики влажности почвы, безопасность и контроль объектов, расположенных на большой площади, удаленный доступ. Интеграция с облачными сервисами и внешними системами – например, спутниковый мониторинг полей, доступ к электронным базам сертификатов, торговые площадки. Волоконно-оптическая линия связи обеспечит мгновенную передачу сигнала и стабильную работу всех цифровых систем будущего агрокомплекса», - отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что должна уметь платформа, чтобы заменить SharePoint, Creatio и Mendix

В России может появиться единая ИТ-платформа для управления своими персональными данными. Она дорого обойдется операторам

Цифровая трансформация 2026: в тренде ИИ, платформенные решения и инхаус-разработка

Россия под атакой. Хакеры бьют по компаниям сложными схемами. Киберзащита этого не замечает

Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ

Россияне не готовы к 5G. Десяткам миллионов абонентов понадобится купить новые смартфоны

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще