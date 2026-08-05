Малое технологическое предприятие разработало защищенные ИТ-решения для инфобеза при поддержке «Корпорации МСП»

Российский разработчик ИТ-решений для бизнеса «Кью Лаб» разработал новые отечественные ИТ-решения для обеспечения информационной безопасности благодаря поддержке по специальной программе Минэкономразвития России и «Корпорации МСП» (группа ВЭБ.РФ) для малых технологических компаний (МТК). Привлеченное в «МСП Банке» льготное финансирование в размере 100 млн руб. позволило компании вывести на рынок два новых продукта - программный шлюз QGate AI для безопасного использования технологий искусственного интеллекта в корпоративной среде и платформу QRemote для организации защищенного удаленного доступа к корпоративным информационным системам. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

Оба продукта могут применяться в государственных организациях и коммерческих компаниях. В настоящее время разработчик проводит патентную подготовку разработанных решений и запустил процедуру их включения в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Следующим этапом станет проведение пилотных внедрений, расширение интеграции решений с российскими средствами информационной безопасности, а также масштабирование их коммерческого применения.

«Малый и средний ИТ-бизнес гораздо быстрее адаптируется под запросы рынка, обеспечивая практическое импортозамещение на местах. Доступ к капиталу позволяет малым технологическим компаниям создавать востребованные отечественные технологии, внедрять гибкие методологии разработки, быстро собирать проектные команды под задачу заказчика и предлагать конкурентоспособные решения, повышая производительность приоритетных отраслей. С начала года МТК уже получили более 8,4 млрд рублей льготного финансирования по специальной адресной программе», — отметил генеральный директор «Корпорации МСП», председатель наблюдательного совета «МСП Банка» Александр Исаевич.

Кредитные средства, полученные в «МСП Банке», были направлены на финансирование работы команды разработчиков, аренду вычислительных ресурсов, тестирование программных решений и подготовку продуктов к коммерческому внедрению. Льготная ставка позволила компании сократить расходы на обслуживание кредита, сохранить собственные оборотные средства и одновременно обеспечить исполнение действующих контрактов и запуск новых проектов.

«Льготное финансирование позволило нам одновременно вести продуктовую разработку и сохранять собственные средства в обороте. В результате мы создали два готовых программных продукта и перешли к этапу их правовой защиты, регистрации и коммерческого внедрения», — отметил генеральный директор ООО «Кью Лаб» Даниил Кручинин.

Льготная программа кредитования МТК реализуется Минэкономразвития России и «Корпорацией МСП» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Ставка по ней составляет «ключ минус 7%». Оператором программы выступает «МСП Банк». Подать заявку на получение финансирования можно через цифровую платформу МСП.РФ.