Личный кабинет PT X позволяет останавливать кибератаки быстрее

В PT X, облачном решении для мониторинга и реагирования на киберугрозы с гарантией результата, появилась единая консоль для управления инцидентами и активами. Об этом CNews сообщил представитель Positive Technologies. Отличие личного кабинета PT X от решений, представленных на рынке, — в его концепции — единого портала для управления процессами и принятия всех решений экспертами и ответственными лицами, в фокусе на работе с активами как важном показателе уровня киберзащищенности и возможности гибко определять сценарии реагирования.

В личном кабинете PT X каждый клиент может в режиме 24/7 отслеживать защищенность своего бизнеса: быть в курсе попыток реализации кибератак и причин, которые могли к ним привести, контролировать статусы отработки инцидентов и при необходимости подтверждать предложенные меры реагирования.

Личный кабинет в новой редакции упрощает следующие действия:

Реагирование на инциденты через PT X. В интерфейсе отображаются инциденты, ранжированные по приоритету реагирования на них со стороны клиента, которые требуют внимания специалиста клиента. При подключении PT X клиент заранее указывает активы, на которых Positive Technologies может осуществлять реагирование, предоставляя отчет о том, какие работы были проведены и когда завершились. Клиент сам размечает активы и указывает ответственных — кто будет блокировать действия злоумышленников: сотрудник его команды, решения PT X самостоятельно или по согласованию с заказчиком.

Контроль полноты покрытия мониторингом. Дашборд показывает актуальную картину инфраструктуры, подсвечивая защищаемые хосты (покрытые MaxPatrol EDR — продуктом для защиты конечных устройств) и белые пятна — активы, на которые необходимо установить агенты MaxPatrol EDR, чтобы уменьшить неконтролируемую поверхность атаки.

Установка и настройка PT X. В личном кабинете можно скачать дистрибутивы и инструкции, чтобы быстрее получить первые результаты.

Единая консоль будет дополняться новыми возможностями, которые еще больше упростят работу с продуктом.

Помимо появления консоли, в обновленном PT X также расширилось применение технологий машинного обучения. Применение больших языковых и классических ML-моделей, а также других передовых методов ускорили выявление кибератак на ранних стадиях и реагирование на них. Время критически важно для любого бизнеса: максимально быстрое, но точное детектирование и качественное реагирование являются главными критериями результативной защиты бизнеса. Благодаря ML-алгоритмам в PT X также автоматизирован анализ инцидентов низкого и среднего уровня опасности.

Помимо этого, PT X теперь выполняет анализ защищенности внешнего периметра. Добавление новой функциональности позволяет организациям увидеть глазами злоумышленника ресурсы и узлы, доступные из интернета, и устранить риски возможных атак.

«С момента запуска PT X осенью прошлого года мы значительно обогатили его новыми возможностями, чтобы пользователи могли самостоятельно или с привлечением команды PT X как можно быстрее выявлять первые признаки атак и останавливать их. В этом релизе команда R&D среди прочего сосредоточилась на внедрении ML. Трендовые технологии, более чем 20-летняя экспертиза по предотвращению кибератак, а также финансовая ответственность в случае, если нашего клиента взломают, позволяют компаниям активно доверять свою защиту PT X», — отметил Владимир Мирошкин, директор по продукту PT X в Positive Technologies.

Решение применимо для инфраструктуры любой компании, независимо от ее размера, отраслевой направленности и уровня зрелости ИБ. Так, госучреждения, компании из сфер ИТ, промышленности, финансов, ритейла, услуг и развлечений уже доверяют свою безопасность PT X. По оценке команды, в каждой второй компании решение уже обнаружило и помогло остановить серьезные кибератаки. Финальным этапом построения киберустойчивости с помощью PT X является выход компании на кибериспытания, в ходе которых исследователи пробуют взломать компанию в рамках программы. Если исследователи продемонстрируют возможность реализовать недопустимое событие, Positive Technologies выплатит им вознаграждение, а компании предоставит рекомендации по усилению защиты для исключения подобного вектора атаки.

Новые возможности PT X уже доступны клиентам.