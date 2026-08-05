Исследование Фонда «Сколково»: вклад малых технологических компаний в добавленную стоимость высокотеха вырос вдвое за два года

Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) совместно с АНО «Центр технологических инициатив Сколково» и при поддержке Минэкономразвития России представил ежегодное исследование «Малые технологические компании в России 2025». Вклад МТК в валовую добавленную стоимость высокотехнологичного сектора вырос почти вдвое — до 1,57%, совокупная выручка сектора достигла 1,4 трлн руб. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Сегодня в реестре МТК насчитывается свыше 7,3 тыс. компаний, более половины из них обладают статусом «Участник «Сколково». Большинство компаний из реестра МТК относится к малому и среднему предпринимательству (94%) и работают в высокотехнологичных и наукоемких отраслях (86%). Вместе с тем пул этих компаний значительно превосходит МСП и высокотехнологичный сектор, различия по среднему масштабу бизнеса и темпам роста достигают 6 раз. Кроме того, МТК характеризуются более высокой операционной эффективностью и налоговыми отчислениями. Среди них преобладают молодые и небольшие компании с выручкой до 300 млн руб. (57%).

«Малые технологические компании сегодня — это не просто категория бизнеса, а ключевой фактор развития экономики. Мы видим, как сектор трансформируется от идеи к промышленному внедрению. Поэтому задача — перейти от простого учёта к созданию экосистемы, где МТК смогут не только заявить о себе, но и найти инвестора, партнёра и рынок сбыта. Для этого целенаправленно смещаем фокус с количественных показателей на оценку реального проникновения разработок МТК в экономику, выстраивая сквозную систему «выращивания» технологических компаний для встраивания их в кооперационные цепочки крупных корпораций. Важно обеспечить быстрый трансфер научных знаний в категорию экономической полезности через новые модели кооперации науки и индустрии. Именно такой подход, наряду с экосистемной поддержкой на каждом этапе развития, позволяет МТК становиться драйвером технологического предпринимательства», — сказал первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.

Согласно исследованию Фонда «Сколково» наиболее высокие темпы роста характерны для крупных и зрелых МТК. Их число и вклад в совокупную выручку увеличиваются быстрее, чем у небольших компаний. Тенденцией 2025 года стал динамичный рост компаний химической и пищевой индустрий, а также разработчиков физических продуктов: материалов, оборудования, инженерно-производственных решений. Так, выручка МТК пищевой промышленности выросла на 95%, химической — на 63%. Рост в этих отраслях наблюдается не только по обороту, но и по числу компаний.

По данным Фонда «Сколково» более половины МТК (52%) сконцентрированы в Центральном федеральном округе, преимущественно в Москве, а степень их распределения по территории страны достаточно неравномерна. Регионы с высокой концентрацией МТК в настоящее время составляют 15 % от общего числа. В 14 регионах такие компании пока отсутствуют.

Свыше 80% компаний инвестируют в разработку новых технологических продуктов, доля расходов на НИОКР в совокупной выручке сектора превышает 70%. Высокая интенсивность инвестиций в разработки характерна для стартапов, где затраты на НИОКР превышают текущую выручку. Это способствует постепенному росту интеллектуального капитала и доли нематериальных активов в стоимости бизнеса – с 13% в 2023 г. до 15% в 2025 г.

По данным фонда «Сколково», закономерно возросла роль господдержки в ускорении развития малых технологических компаний. За 2023–2025 гг. её получили более 70% МТК, при этом компании-получатели растут заметно быстрее и отличаются большим размером бизнеса по сравнению с остальными МТК.

Вместе с тем сама поддержка МТК-участников «Сколково» постепенно смещается от прямого финансирования к более «мягким» форматам сопровождения. Увеличивается охват МТК консультационной и образовательной поддержкой, в 2025 г. консультационные услуги получили почти 80% компаний. Одновременно снижается распространенность финансовых инструментов: с 2023 г. объем использования таких мер сократился почти вдвое — до 32% МТК в 2025 г. При этом структура финансовой поддержки, в частности в рамках экосистемы фонда «Сколково», смещается от грантовых механизмов к гарантийным и возвратным инструментам.

«Поддержка малых технологических компаний — одна из приоритетных целей, закрепленных стратегий фонда «Сколково» до 2030 г. Каждая вторая МТК в стране связана со «Сколково», мы целенаправленно реализуем свою стратегическую роль — сопровождаем технологических лидеров на всех этапах: от идеи до масштабирования, от гранта до выхода на промышленный рынок. Исследование подтвердило, что сегодня МТК становятся драйверами экономики. Совокупная выручка МТК выросла в пять раз до1,4 трлн руб., при этом каждый пятый рубль в выручке малых технологических компаний — 21% — зарабатывают разработчики ИИ. Мы видим, что компании-получатели поддержки растут заметно быстрее, поэтому сознательно смещаем фокус с прямых грантов на комплексное платформенное сопровождение. Цель — чтобы каждый стартап получал не просто деньги, а маршрут к внедрению и масштабированию», —сказал Алексей Паршиков, заместитель председателя Правления по работе с партнерами Фонда «Сколково».