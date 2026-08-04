Звезды на один сезон: рынок ИИ-блогеров растет, но 4 из 10 проектов не доживают до финала

Исследование диджитал-агентства «Айnet» показало, что виртуальные инфлюенсеры уже конкурируют с живыми авторами по вовлеченности аудитории. Однако за виральностью кроется нестабильность: лишь три из десяти ИИ-блогеров регулярно публикуют контент, а четыре аккаунта исчезли еще во время исследования*. Об этом CNews сообщили представители «Айnet».

Специалисты «Айnet» на базе аналитической платформы LiveDune сравнили десять популярных ИИ-инфлюенсеров и десять классических блогеров в тематиках лайфстайл и путешествий с аудиторией от 1,5 до 200 тыс. подписчиков. Блогеров сравнивали по параметрам: частота постинга, прирост и отток подписчиков, а также вовлеченность – средний Engagement Rate (ER).

Исследование показало: по уровню вовлеченности ИИ-блогеры уже способны конкурировать с живыми авторами. Отдельные аккаунты продемонстрировали ER выше 20%, а максимальный показатель достиг 54,1%, превысив результаты большинства классических блогеров сопоставимого масштаба. Однако только 3 из 10 исследованных ИИ-блогеров регулярно публикуют контент, остальные ведут страницы эпизодически или используют аккаунты преимущественно для продвижения обучающих курсов по нейросетям. Более того, в процессе исследования 4 аккаунта, вошедших в первоначальную выборку, были удалены еще до завершения анализа.

В среднем ИИ-блогеры выпускали около 17 постов в месяц, тогда как живые авторы — порядка 32, то есть почти вдвое чаще. Показательна и динамика подписчиков: из десяти ИИ-аккаунтов заметный прирост аудитории за период исследования показали только два, а крупнейший из них — с 211 тыс. подписчиков — за то же время потерял более 2,5 тыс. Живые блогеры же прибавляли в аудитории, а самые заметные потери не превышали 1 тыс. подписчиков.

Несколько лет назад крупные бренды делали ставку на собственных ИИ-аватаров — например, «М.Видео» в 2023 г. запустила амбассадора «Эм.Ви» для соцсетей и клиентского сервиса. Однако подобные проекты не занимают заметного места в коммуникации брендов: эффект новизны, который персонажи давали в момент запуска, не удерживает внимание аудитории на длинной дистанции.

«По нашим наблюдениям, ИИ-контент сегодня обходится дороже, чем принято считать. Хорошего креатора-человека можно найти за условные 50 тыс. руб. в месяц, а сопоставимое по качеству ведение аккаунта нейросетью требует команды минимум из трех специалистов – арт-директора, ответственного за визуал менеджера и копирайтера. Ко всему прочему, правки и платные генерации также требуют дополнительного бюджета. Сэкономить почти никогда не удается: в итоге работа либо обходится в два-три раза дороже, либо получается контент, в котором сразу заметен след ИИ. Аудитория от этого устала — однотипные тексты и картинки видны невооруженным глазом, а пользователям хочется живого голоса и авторской позиции», – сказал Руслан Миняжетдинов, основатель и генеральный директор диджитал-агентства «Айnet».

Исследование «Айnet» показывает: рынок ИИ-блогеров растет скорее за счет постоянного появления новых аккаунтов, чем за счет укрепления уже существующих проектов.

*Аккаунты блогеров были доступны в мае, но при повторном замере вовлеченности в июне аккаунты уже были заблокированы.