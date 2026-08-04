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В «Гарант Коннект» появилась новая возможность — поддержка MCP

Теперь через «Гарант Коннект» к системе «Гарант» можно подключить ИИ-помощника. Об этом CNews сообщили представители «Гарант».

Model Context Protocol (MCP) – современный стандарт, по которому искусственный интеллект подсоединяется к внешним системам. Теперь через сервис «Гарант Коннект» к системе «Гарант» можно подключить ИИ-помощника – чат-бота или программу, которой специалист пользуется в работе. Раньше это требовало отдельной работы программистов, теперь же благодаря MCP интеграция стала значительно проще.

Интерес к искусственному интеллекту стремительно растет, но важно, чтобы ИИ опирался на достоверные данные. Поддержка MCP делает «Гарант Коннект» более функциональным и позволяет получать выверенную правовую информацию, преобразовывать ее с помощью искусственного интеллекта в соответствие с нужным запросом.

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