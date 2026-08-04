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«Тринити» подтвердила совместимость своих серверов с операционными системами «Альт»

Российский производитель серверного оборудования «Тринити» и разработчик системного ПО «Базальт СПО» подтвердили совместимость серверов «Тринити» с операционными системами «Альт Сервер 11» и «Альт Виртуализация 11». По итогам испытаний стороны подписали сертификаты совместимости. Об этом CNews сообщил представитель «Тринити».

Тестирование подтвердило корректную установку операционных систем, работу процессоров под нагрузкой, работу сетевой и дисковой подсистем, поддержку ACPI и механизмов энергосбережения, а также работу NUMA, IPMI и встроенной периферии.

«Альт Сервер» — cерверный дистрибутив с широкой функциональностью, позволяющий развертывать и поддерживать корпоративную инфраструктуру предприятий, а также использовать разнообразное периферийное оборудование. Решение совместимо с процессорными архитектурами x86_64 и AArch64, которые используются в большинстве современных российских ИТ-инфраструктур. Входит в Единый реестр российских программ (№1541).

«Альт Виртуализация» предназначена для создания масштабируемой, отказоустойчивой среды виртуализации и построения корпоративной инфраструктуры. Включена в Единый реестр российских программ (№6487).

Обе операционные системы разработаны «Базальт СПО», входящей в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома». Компания развивает на базе собственной платформы разработки единую экосистему российских решений «Альт» для построения целостной технологически независимой ИТ-инфраструктуры.

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Компания «Тринити» – российский производитель серверных решений для государственных и коммерческих организаций. Серверы «Тринити» включены в реестр Минпромторга России и совместимы с российским ПО, а модельный ряд позволяет выбрать оборудование для любых сценариев: облачных вычислений, виртуализации, распределённых хранилищ и задач Big Data.

«Сегодня все больше организаций строят ИТ-инфраструктуру на базе только российских решений. Мы последовательно расширяем перечень российских продуктов, совместимых с серверами «Тринити», и подтверждение совместимости с операционными системами семейства «Альт» стало очередным шагом в этом направлении. Уверены, наше сотрудничество с компанией «Базальт СПО» будет развиваться и дальше», – сказал Сергей Овсянников, директор по развитию бизнеса «Тринити».

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