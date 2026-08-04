Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

«Телеком-биржа» запустила аренду выделенных серверов от партнеров с GPU-конфигурациями для ИИ-задач

«Телеком-биржа» запустила услугу аренды выделенных физических серверов на мощностях партнеров – оптимальное решение для компаний, которые активно внедряют в работу ИИ, но стремятся избежать больших затрат. Об этом CNews сообщил представитель «Телеком-биржи».

Cборки с GPU позволяют решать ресурсоёмкие ИИ-задачи – обучение нейросетей, обработка больших данных и высокопроизводительные вычисления. Для тренировки и дообучения больших моделей можно арендовать кластеры из нескольких серверов.

Также кластеры с GPU подходят под задачи рендеринга, 3D-графики и VDI для дизайнеров, для DataScience-специалистов. Возможно развертывание кластеров Kubernetes или других систем для управления распределенными вычислениями на нескольких физических серверах.

Используется технология RAG (Retrieval-Augmented Generation) – для создания систем, которые могут «общаться» с вашими базами знаний и документами.

Для всего этого не нужно покупать собственное дорогостоящее оборудование, все предоставляется в аренду: интернет-канал/локальная сеть с пропускной способностью до 400 Гбит/с, GPU-карты и аппаратные RAID-контроллеры.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Всего мы предлагаем более 100 готовых конфигураций в дата-центрах Tier III с запуском от 2 минут. Мощности инфраструктуры для задач с использованием искусственного интеллекта можно увеличивать без замены оборудования.

«Мы видим растущий спрос на вычислительные мощности для искусственного интеллекта – обучение моделей и инференс требуют ресурсов, которые дорого покупать и содержать самостоятельно. Благодаря партнёрской программе мы можем предложить серверы с GPU в аренду, сохранив полный контроль, изоляцию и гибкость настройки для каждого клиента», – отметила руководитель департамента корпоративных продаж «Телеком-биржи» Дина Фомичева.

Стоимость услуги – от 50 тыс. руб. в месяц.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что нужно для автоматизации обслуживания зданий в госсекторе

В России может появиться единая ИТ-платформа для управления своими персональными данными. Она дорого обойдется операторам

Анатомия страха. Возможен ли технологический суверенитет ИТ-инфраструктуры без потери управляемости?

Россия под атакой. Хакеры бьют по компаниям сложными схемами. Киберзащита этого не замечает

Что должна уметь платформа, чтобы заменить SharePoint, Creatio и Mendix

Власти описали порядок получения российских электронных подписей иностранными организациями

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще