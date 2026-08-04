«Тантор Лабс» закрыла сделку с «МТ-Интеграцией» (СУБД «Персей») и усилила позиции на рынке СУБД

ООО «Тантор Лабс» объявляет о завершении сделки с ООО «МТ-Интеграция». В рамках сделки компания приобрела исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, связанные с отечественной СУБД «Персей». Команда разработки продукта в полном составе, насчитывающая порядка 50 специалистов, присоединится к «Тантор Лабс» и продолжит развитие решения уже в составе компании. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

СУБД «Персей», основанная на PostgreSQL, предназначена для построения корпоративных информационных систем с повышенными требованиями к безопасности и надежности. Продукт включает механизмы защиты на уровне ядра, сертифицирован ФСТЭК России по четвертому уровню доверия и обладает развитыми средствами обеспечения высокой доступности, включая кластер «Атлант». Решения на базе СУБД «Персей» используются организациями промышленного, государственного и финансового сектора.

Интеграция технологий «Персей» с продуктовой линейкой Tantor позволит объединить сильные стороны двух продуктовых портфолио. Заказчики «Персея» получат доступ к экосистеме решений «Тантор Лабс», включая AI-first платформу Tantor, предназначенную для централизованного управления и мониторинга баз данных на основе PostgreSQL, а также к новым технологиям, которые ранее были доступны только пользователям СУБД Tantor Postgres. В свою очередь, технологические решения «Персея» усилят возможности продуктовой линейки Tantor в области построения отказоустойчивых корпоративных систем управления данными для КИИ и других сценариев.

Развитие СУБД «Персей» будет продолжено объединенной командой разработчиков в составе «Тантор Лабс». Основной целью интеграции станет создание еще более надежной и безопасной платформы для построения корпоративных хранилищ и высоконагруженных информационных систем Enterprise-уровня.

«Российский рынок корпоративных СУБД вступает в этап консолидации. Команд, обладающих глубокой экспертизой в разработке подобных продуктов, немного, и именно инженерная школа становится ключевым фактором технологического лидерства. Сделка с "МТ-Интеграцией" — это прежде всего объединение сильных инженерных команд и компетенций. Она позволит ускорить развитие российских технологий в области СУБД, сократить технологический разрыв с мировыми лидерами и усилить экосистему Tantor, в которой технологии управления данными, эксплуатации и искусственного интеллекта развиваются как единое целое», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».

«За годы развития "Персея" нам удалось создать продукт, востребованный в госсекторе, промышленности и финансовой отрасли, а главное — сформировать сильную команду разработчиков. Присоединение к "Тантор Лабс" открывает для нас новый этап развития: мы сможем быстрее внедрять новые технологии, сохраняя при этом преемственность развития "Персея". Для наших заказчиков это означает не только дальнейшее развитие продукта, но и доступ к полной экосистеме решений Tantor — от AI-first платформы управления базами данных до технологий, которые раньше были доступны только пользователям продуктов Tantor», — сказал Павел Терещенко, директор продукта СУБД «Персей».