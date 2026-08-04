Rutube пользуются более трех четвертей жителей крупнейших регионов России

Доля пользователей платформы среди жителей в возрасте от 12 до 60 лет составила 77%. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-Медиа Холдинга».

Rutube пользуются 77% жителей в возрасте от 12 до 60 лет в 15 крупнейших регионах России.

В Москве и Московской области доля пользователей платформы составила 86%. В Новосибирской области Rutube пользуются 93% жителей рассматриваемого возрастного сегмента. В Свердловской области доля пользователей платформы достигла 88%, в Краснодарском крае — 80%. В Ростовской области Rutube пользуются 65% жителей в возрасте от 12 до 60 лет. В Челябинской области показатель составил 64%, в Республике Татарстан — 56%, в Республике Башкортостан — 54%. В Красноярском крае доля пользователей платформы достигла 52%, в Воронежской области — 51%, в Саратовской области — 47%, в Омской области — 43%, в Пермском крае — 39%.

Полученные данные показывают, что Rutube стал значимой частью медиапотребления жителей крупнейших регионов России. Высокая доля пользователей платформы зафиксирована как в столичном регионе, так и в крупнейших субъектах Урала, Сибири и юга страны.

Наиболее востребованной категорией среди пользователей крупнейших регионов России стали фильмы. Далее по популярности следуют лайфстайл-контент и сериалы.

Расчет основан на данных Rutube за июль 2026 г. Показатели рассчитаны среди жителей регионов в возрасте от 12 до 60 лет.