«Руцентр» зафиксировал рекордную сделку года на вторичном рынке доменов

Российская компания по управлению онлайн-активами «Руцентр» представила данные индекса DMI за II квартал 2026 г., который отражает активность на вторичном рынке доменов. Показатель вырос на 22,7% по сравнению с I кварталом 2026 г., однако аналитики компании отмечают, что по итогам одного периода пока рано говорить об устойчивом изменении рыночной динамики. Существенное влияние на итоговое значение индекса оказала рекордная для 2026 г. сделка: во втором квартале двухбуквенный домен в зоне .ru был продан за 17 млн руб. Для сравнения, в 2025 г. на динамику DMI в том числе влияли крупные продажи доменов, рекордные из них стоимостью 42,8 млн и 28,4 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

В отличие от первичного рынка, где пользователи регистрируют свободные доменные имена, вторичный рынок доменов включает сделки с уже зарегистрированными доменными именами. Такие домены могут быть короче, проще для запоминания, лучше подходить бренду или уже иметь историю использования. Во II квартале 2026 г. индекс DMI составил 2 517 пунктов. Показатель вырос после снижения в IV квартале 2025 г. и I квартале 2026 г., тогда показатели составляли 2 362 и 2052 пункта соответственно. Текущее значение более чем в 2,5 раза превышает базовый уровень индекса: в методологии DMI за точку отсчета принят I квартал 2022 г., поскольку с этого периода рынок начал проходить структурную перестройку после изменения внешних условий для российских компаний в международных доменных зонах. Этому периоду присвоено 1 000 пунктов, а последующие кварталы сравниваются именно с ним.

Рост индекса поддержали сразу несколько факторов. Совокупный объем сделок на вторичном рынке вырос на 33,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Средняя цена продажи увеличилась на 30,6%, а количество сделок выросло на 2%. Средний чек составил порядка 59 тыс. руб. Наибольшая активность традиционно пришлась на домены в зоне .ru, где сосредоточен основной спрос на короткие, запоминающиеся и брендовые имена.

Объем предложения на вторичном рынке остается высоким: число активных лотов выросло в связи с возвращением спроса со стороны бизнеса и интересом к коротким и премиальным доменам, а также умеренным расширением предложения. В годовом сравнении индекс DMI вырос с 2 357 пунктов во II квартале 2025 г. до 2 517 пунктов во II квартале 2026 г. При этом текущий уровень пока остается ниже локальных максимумов прошлого года — 3 074 (I квартал 2025 г.) и 3 135 пунктов (III квартал 2025 г.).

«DMI показывает, что вторичный рынок доменов во втором квартале заметно оживился после периода снижения. Рост индекса поддержали увеличение оборота и средней цены сделки, а также сохранение высокого объема предложения. При этом рынок остается рациональным: покупатели внимательнее оценивают стоимость домена, а продавцы чаще готовы обсуждать условия. После спада бизнес снова активнее рассматривает домены как ключевой онлайн-актив, который может повлиять на узнаваемость, доверие к проекту и стоимость продвижения», — сказала Анна Стурова, руководитель отдела аналитики «Руцентра».

«Наиболее крупной сделкой второго квартала стала продажа двухбуквенного домена в зоне .ru за 17 млн руб. Такие короткие и запоминающиеся домены сохраняют высокую ценность: для бизнеса это не просто адрес сайта, а часть бренда и маркетинговой стратегии. При этом массовый рынок остается прагматичным — покупатели ищут понятную экономику, а продавцы готовы идти на уступки, если видят реальный интерес. Текущий рост можно воспринимать как признак восстановления активности, но уже в более зрелой и взвешенной модели рынка», — сказал Алексей Спирин, руководитель отдела вторичного рынка доменов «Руцентра».

Индекс DMI (Domain Market Index) по аналогии с биржевыми индексами фиксирует, насколько активен вторичный рынок доменов: растет ли деловая активность при купле-продаже или, напротив, слабеет. Итоговое значение складывается из четырех составляющих: динамики цен сделок, денежного оборота, объема предложения и активности продавцов, — и каждая из них дополняет общую картину состояния рынка. Показатель рассчитывается аналитиками «Руцентра» ежеквартально.