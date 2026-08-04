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Пользователям доступна новая версия СУБД Arenadata DB

Группа Arenadata выпустила релизы СУБД Arenadata DB (ADB) 6.31.0 и ряда специализированных инструментов, расширяющих функциональность продукта. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Что включено в релиз Arenadata DB 6.31.0.1

Поддержка операционной системы «Ред ОС» 8.0 для соответствия требованиям российских компаний к поддержке актуальных отечественных ОС с сертификацией ФСТЭК для проектов КИИ.

Поддержка Red Hat Enterprise Linux 9 для реализации требований зарубежных заказчиков.

Компонент PgBouncer, который добавлен как управляемый сервис для повышения удобства использования ADB и расширения его функциональности.

Поддержка LDAPS — реализована возможность организации защищенного соединения между ADB и серверами LDAP с использованием SSL-шифрования.

Улучшение действия Redistribute — его выполнение больше не блокирует другие кластерные действия.

Arenadata DB Enterprise Services (ADB ES) 1.1.0

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Набор корпоративных сервисов ADB ES, расширяющий функциональность Arenadata DB, обновлен до версии 1.1.0. Теперь поддерживаются сертифицированные версии ОС «Ред ОС» 8.0 и Red Hat Enterprise Linux 9.

Arenadata DB Backup Manager (ADBM) 2.12.0

Выпущен релиз ADBM 2.12.0 — отказоустойчивой системы управления бинарными резервными копиями Arenadata DB. Ключевые изменения: усовершенствована команда pgBackRest, к которой добавлена проверка наличия WAL-сегментов перед началом архивирования; новый статус бэкапов — Deleted; опция Check free space, которая в настройках хранилища позволяет отключать проверку свободного дискового пространства для S3-хранилищ.

Arenadata DB Control (ADBC) 4.17.0

Система мониторинга запросов в режиме реального времени Arenadata DB Control обновлена до версии 4.17.0, внесены следующие изменения: график Nodes для мониторинга активности процессов Broadcast motion, Redistribute motion и Dynamic seq scan на узлах; возможность добавлять комментарии к SQL-запросам, а также фильтровать запросы по ключевым словам комментариев.

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