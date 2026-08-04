Пользователям доступна новая версия СУБД Arenadata DB

Группа Arenadata выпустила релизы СУБД Arenadata DB (ADB) 6.31.0 и ряда специализированных инструментов, расширяющих функциональность продукта. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Что включено в релиз Arenadata DB 6.31.0.1

Поддержка операционной системы «Ред ОС» 8.0 для соответствия требованиям российских компаний к поддержке актуальных отечественных ОС с сертификацией ФСТЭК для проектов КИИ.

Поддержка Red Hat Enterprise Linux 9 для реализации требований зарубежных заказчиков.

Компонент PgBouncer, который добавлен как управляемый сервис для повышения удобства использования ADB и расширения его функциональности.

Поддержка LDAPS — реализована возможность организации защищенного соединения между ADB и серверами LDAP с использованием SSL-шифрования.

Улучшение действия Redistribute — его выполнение больше не блокирует другие кластерные действия.

Arenadata DB Enterprise Services (ADB ES) 1.1.0

Набор корпоративных сервисов ADB ES, расширяющий функциональность Arenadata DB, обновлен до версии 1.1.0. Теперь поддерживаются сертифицированные версии ОС «Ред ОС» 8.0 и Red Hat Enterprise Linux 9.

Arenadata DB Backup Manager (ADBM) 2.12.0

Выпущен релиз ADBM 2.12.0 — отказоустойчивой системы управления бинарными резервными копиями Arenadata DB. Ключевые изменения: усовершенствована команда pgBackRest, к которой добавлена проверка наличия WAL-сегментов перед началом архивирования; новый статус бэкапов — Deleted; опция Check free space, которая в настройках хранилища позволяет отключать проверку свободного дискового пространства для S3-хранилищ.

Arenadata DB Control (ADBC) 4.17.0

Система мониторинга запросов в режиме реального времени Arenadata DB Control обновлена до версии 4.17.0, внесены следующие изменения: график Nodes для мониторинга активности процессов Broadcast motion, Redistribute motion и Dynamic seq scan на узлах; возможность добавлять комментарии к SQL-запросам, а также фильтровать запросы по ключевым словам комментариев.