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«Почта России» отчиталась о работе сервиса «Почта.Бизнес» в 2026 году

Ежемесячно к сервисам «Почты России» подключаются до 4000 новых предпринимателей, ежедневно сервис используют 2000 пользователей, заявила Яна Шепелева, руководитель дирекции по развитию массового, малого и среднего бизнеса «Почты России». Сегодня услугами компании уже активно пользуются более 200 тыс. владельцев бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Платформа «Почта.Бизнес» предназначена для представителей малого и среднего бизнеса. Именно такие предприниматели составляют около 90% ее аудитории. Сервис позволяет владельцам бизнеса управлять почтовыми и логистическими услугами онлайн: оформлять отправку документов, корреспонденции, товаров и крупных грузов, а также контролировать связанные с доставкой операции.

Потенциальный клиент может заполнить необходимые данные на сайте примерно за пять минут и в течение 15 минут получить доступ к личному кабинету.

Сейчас подключение новых бизнес-клиентов полностью перевели в онлайн-формат: 100% новых клиентов присоединяются к сервису через цифровую оферту, которая объединяет более 120 услуг «Почты России» в одном договоре. Это позволило уйти от модели, когда для использования отдельных сервисов предпринимателям требовалось заключать несколько бумажных договоров — по договору на каждую услугу.

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После регистрации клиент может быстро пополнить счет через Систему быстрых платежей, оформить посылку или письмо, а затем передать отправление в почтовое отделение. Управлять услугами можно не только с компьютера через сайт, но и со смартфона через мобильное приложение «Почта.Бизнес».

«Мы понимаем, что знакомство с новой компанией и ее услугами требует времени и даже определенных навыков. Поэтому нам важно сделать наши сервисы интуитивно понятными еще до того, как предприниматель станет клиентом «Почты России». Наша задача — подробно объяснить, как работать с платформой, и быть рядом с клиентом, чтобы подстраховать его в случае чего», — сказала Яна Шепелева, руководитель дирекции по развитию массового, малого и среднего бизнеса «Почты России».

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