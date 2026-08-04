Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

Ozon запустил пилотную версию ИИ-ассистента для покупателей

Ozon запустил пилотную версию ИИ-ассистента для покупателей. На первом этапе ИИ-ассистент станет доступен ограниченному числу пользователей Ozon и поможет тем, кто еще не определился с выбором товара. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Перейдя в ИИ-режим, пользователь попадает в чат, где помощник задает уточняющие вопросы — например, о бюджете, важных характеристиках товара или о том, для какой задачи он нужен. На основе ответов ИИ-ассистент подбирает наиболее подходящие варианты, учитывая стоимость, сроки доставки, рейтинг и отзывы покупателей о товарах.

ИИ-ассистент работает на основе обезличенных данных Ozon: он анализирует информацию о поисковых запросах и покупках миллионов покупателей, а также сотни тысяч отзывов, стоимость товаров в текущий момент.

Если клиент ищет «наушники для бега», ассистент уточнит, что для него важнее — шумоподавление или длительность работы без подзарядки. Получив ответ, система сразу предложит несколько подходящих моделей, которые есть в наличии и получают высокие оценки у покупателей со схожими запросами.

Сейчас с помощью ИИ-ассистента можно подобрать экипировку для горных лыж с учетом роста и стиля катания, выбрать подарок для близкого человека в зависимости от бюджета и хобби и не только.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

В будущем ассистент научится собирать целые подборки товаров под конкретные задачи — например, «подготовиться к походу в горы», «собрать ребенка в лагерь» или «купить все для ремонта ванной площадью 5 кв. метров».

«Главный вызов, который мы решаем, — это разрыв между советом и действием. Наш ассистент работает на данных самого маркетплейса: он учитывает ассортимент Ozon, характеристики, отзывы и опыт покупателей со схожими запросами. Пользователь получает не абстрактную рекомендацию, а конкретные товары, которые можно добавить в корзину и заказать без переключения между сервисами и дополнительных проверок», — сказал Антон Степаненко, технический директор Ozon Tech.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами

Создан бесплатный шрифт, который не могут прочитать нейросети. Он защищает сайты от сбора данных ИИ-ботами

Цифра без иллюзий: как лидеры российского бизнеса строят независимые экосистемы

Китай ужесточает защиту своих секретов производства чипов

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

В России может появиться единая ИТ-платформа для управления своими персональными данными. Она дорого обойдется операторам

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще